Una cosa che non può mancare in una cucina italiana è il foglio di alluminio. Utilissimo sia per mantenere i cibi sia per cucinare in forno, è un componente immancabile.

Non si può limitare solo a questo utilizzo, però. Se abbiamo, quindi, della carta argentata, andiamo subito a vedere questi trucchi utilissimi con la carta stagnola che renderanno la nostra vita più semplice. Sempre meglio averne un rotolo in casa, per qualsiasi emergenza.

Trucchi utilissimi con la carta stagnola che renderanno la nostra vita più semplice

Il primo trucco, utilissimo soprattutto in caso di emergenze, si tratta di usare l’allumino come un imbuto. Si può usare anche la carta cerata per questo. Basterà arrotolare una delle estremità più strette, lasciando un buco sul fondo. A questo punto, versiamo poi il liquido nel contenitore che vogliamo.

Sorprendente ma vero, a volte la carta stagnola può tornare utile per ridare vita alle batterie. Se mettiamo delle palline di stagnola in modo alternato, per esempio sul “+” e sul “-“, il dispositivo potrebbe tornare a funzionare. Specialmente se il problema è una molla saltata, la carta argentata può fungere da conduttore temporaneo.

La carta stagnola può essere usata davvero in qualsiasi ambito. Difatti, una pallina messa nell’asciugatrice aiuta ad asciugare i vestiti più velocemente e ad eliminare l’elettricità statica. Non solo, ma anche se mettiamo qualche foglio di alluminio sotto i vestiti quando li stiriamo, tutte le pieghe più insistenti svaniranno. Una volta raffreddato il ferro da stiro, l’alluminio di può usare anche per pulirlo ed eliminare quelle fastidiose macchie nere che a volte sporcano i vestiti.

Sempre per quanto riguarda la pulizia, essendo un metallo più morbido del cromo si può usare su superfici cromate per eliminare la ruggine. Basta accartocciare una pallina e strofinarla sopra. C’è chi lo usa anche per pulire la griglia ed eliminare grasso e macchie.

Per quanto riguarda la conservazione dei cibi, di recente sta venendo sostituita dalla pellicola di cera d’api (beeswax wrap), un’alternativa più ecosostenibile e duratura. Se vogliamo dare un’occhiata ad altre alternative ecologiche, in questo articolo ne spieghiamo alcune di veramente economiche.