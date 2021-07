La ricetta che proponiamo oggi è un piatto alquanto insolito ma davvero buonissimo. Siamo così abituati a mangiare ortaggi che coltiviamo che trascuriamo ciò che nasce spontaneamente in natura. Eppure esistono delle erbe buonissime dal sapore deciso che dobbiamo assolutamente provare.

Il tarassaco

Conosciuto come dente di leone questa pianta ha molteplici benefici. Fin dall’antichità veniva utilizzata per le sue proprietà officinali in decotti o infusi.

Cresce spontaneamente in pianura, nei posti estremamente soleggiati. È una pianta dalle mille sfaccettature. È utilissima in apicoltura ma le sue foglie sono deliziose anche preparate in un semplice contorno.

Un gustosissimo contorno davvero originale con questa erba dai mille benefici

È proprio questa la ricetta di oggi, vediamo di cosa abbiamo bisogno.

Tarassaco appena raccolto;

una cipolla;

80 grammi di guanciale o pancetta;

sale e pepe.

Procedimento

Prima di tutto le foglie di tarassaco andranno bollite in abbondante acqua salata. Lasciamole cuocere almeno 5 minuti così rilasceranno quel sapore un po’ amaro che le contraddistingue.

Nel frattempo, in una padella, mettiamo la cipolla tagliata a dadini e il guanciale. Non usiamo olio perché il grasso del guanciale ci servirà per condire il nostro contorno.

Scoliamo le foglie di tarassaco e le tuffiamo in padella. Facciamo saltare il tutto in modo da amalgamare il composto alla perfezione. E dopo qualche minuto il nostro contorno è pronto.

Ecco un gustosissimo contorno davvero originale con questa erba dai mille benefici. Velocissimo da preparare è un’alternativa ai soliti contorni.

In più è quasi a costo zero, basterà fare un giro nei campi per procurarsi questa particolare erba. Attenzione, però, se si soffre di gastrite: in questi casi, infatti, il consumo di tarassaco non è indicato.

