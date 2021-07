Il mondo si sta lentamente voltando verso un modo di vivere più sostenibile per l’ambiente. Da questo punto di vista, possiamo andare fieri del nostro paese, in quanto l’Italia si classifica prima in Europa sul riciclo di rifiuti.

Complimentoni a noi, quindi, per il grande impegno su questo fronte. Oltre il riciclo dei rifiuti esistono però altri aspetti da considerare nella nostra vita per vivere in modo più sostenibile.

In generale, infatti, è possibilissimo trovare un’alternativa ecologica a qualsiasi prodotto in commercio. Tuttavia, spesso pochi ne conoscono l’esistenza o il prezzo. Non lo sapevamo ma sono questi i prodotti ecologici molto più economici di quelli inquinanti e varrà la pena provarli!

Esistono moltissime alternative ecologiche ai vari prodotti in commercio e spesso sono più economiche della rispettiva versione inquinante. Generalmente infatti durano più a lungo e, di conseguenza, fanno risparmiare. In questa categoria si possono includere, per esempio, i rasoi di sicurezza, molto più longevi dei rasoi usa e getta. Inoltre, abbiamo già parlato in questo articolo di ottime alternative allo struccante, assolutamente economiche e incredibilmente longeve. Nel mondo del beauty, tanti altri trucchetti ci permetteranno di vivere in maniera sostenibile e senza sensi di colpa.

Il bambù, la nuova eco-frontiera

Stanno spuntando ovunque alternative in bambù per qualsiasi prodotto. Questo perchè il bambù è completamente naturale e biodegradabile, mentre la plastica impiega decenni per degradarsi. Per esempio, secondo uno studio del WWF, uno spazzolino in plastica impiega 500 anni per degradarsi. Gli spazzolini in bambù sono quindi un’ottima alternativa da considerare, spesso anche più economica.

I saponi solidi

Ad oggi, moltissimi prodotti si possono trovare in versione solida. Per esempio, gli shampoo solidi non sono difficili da trovare al supermercato. Esistono anche balsami per capelli sotto formato di saponetta, o detergenti per il viso, per il corpo e per le mani.

La bellezza di queste alternative è che non solo non fanno uso di plastica, ma sono anche migliori per il nostro corpo. Difatti, sono quasi sempre composti da ingredienti di origine naturale, meno aggressivi e più efficaci sul lungo termine.

Qual è il beneficio economico? Generalmente le saponette costano più o meno quanto le versioni imbottigliate nella plastica, rendendole uno ‘swap’ semplice. Inoltre, durano molto di più e ci permettono di comprare meno volte lo stesso prodotto.