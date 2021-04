Far quadrare stipendio e spese di ogni mese è molto più di una somma di operazioni algebriche entrate-uscite.

Ma come fare, quali strategie attuare per quadrare il cerchio?

Punto primo, ci vuole molta convinzione e determinazione. Altrimenti tutti i buoni propositi annunciati al weekend saranno già cestinati al lunedì. Secondo, ecco i trucchi su come risparmiare soldi ogni mese e ritrovarsi tanti euro a fine anno usando questo bilancio familiare.

Poche regole per il nostro risparmio

Come detto, il primo punto è quello di darsi poche e semplici regole. Inutile comprare App e programmi che una volta applicati aiutano anche a risparmiare tanto ma che prima di comprenderli passa tanto tempo.

Scegliamo qualcosa di semplice, fattibile ed immediato.

Diamoci un bilancio familiare disponibile

A questo punto introduciamo i trucchi su come risparmiare soldi ogni mese e ritrovarsi tanti euro a fine anno usando questo bilancio familiare. Partiamo anzitutto ricavandoci una sorta di bilancio familiare disponibile da usare nel corso del mese.

Se siamo dei dipendenti pubblici o privati, facciamo coincidere questo bilancio disponibile con lo stipendio mensile. Più le altre eventuali entrate (fisse o variabili) che dovessero aversi nel corso del mese.

Negli altri casi il budget sarà dato o da quanto abbiamo disponibile cash o sul c/c delle spese ordinarie. Oppure ci diamo un bilancio di tot euro mensili, che può essere ad esempio pari alla media delle entrate degli ultimi 4-6 mesi.

Vediamo come procedere nel concreto

Ottenuta la nostra cifra di riferimento (ad esempio: 1.600 euro al mese) togliamo due precise voci.

La prima rimanda al risparmio, che potremo calcolare sotto forma di quota fissa o percentuale. Vediamo con un esempio.

Potremmo stabilire che ogni mese mettiamo fissi da parte 100, o 200 o altro da parte. Oppure il 4 o l’8 o il 12% di quanto ci entrerà nel corso del mese. Nel primo caso, ipotizzandola pari a 150 euro, faremo: 1.600 euro – 150 euro = 1.450 euro. Nel secondo, immaginandola pari all’8%, avremo: [1.600 – (1.600 X 0,08)] = 1.472 euro.

Successivamente andremo a togliere a quest’ultima cifra tutte le altre voci di spese fisse. Cioè si tratta di sottrarre tutti quei costi che sappiamo già a priori di dover pagare nel corso del mese. È il caso della rata dell’affitto casa o quella del mutuo, la retta all’asilo dei figli e la rata della polizza vita o di un PIP.

Ma si pensi anche alla promozione mensile a Internet e al cellulare, come gli abbonamenti alle pay-TV e al centro sportivo. Ancora, teniamo a mente le utenze domestiche ovvero una loro media calcolata ad esempio dalle ultime 3-4 utenze.

E così via.

Ecco dunque i trucchi su come risparmiare soldi ogni mese e ritrovarsi tanti euro a fine anno usando questo bilancio familiare

Ormai ci siamo: sottratta la quota del risparmio e delle spese fisse, ecco il nostro bilancio familiare mensile. Ad esempio, ipotizzando il cumulo delle spese fisse pari a 840 euro, toglieremo questa cifra ai 1.450 o 1.472 euro di cui sopra.

A questo punto poi possiamo procediamo in uno dei due modi seguenti.

Primo, dividiamo lo stipendio disponibile per il numero dei giorni del mese. In tal modo abbiamo un’idea molto attendibile di quanto in media possiamo permetterci ogni giorno come spese “extra”. Tutte le spese fisse, infatti, le abbiamo già calcolale e considerate prima. E questo a prescindere dal fatto di averle o meno pagate nel corso di quel mese.

Secondo, al termine di ogni giorno sottraiamo dal bilancio familiare delle somme disponibili le spesse fatte nel corso delle 24 ore. In questo modo avremo un saldo, un nuovo limite di spesa che sarà aggiornato di giorno in giorno.

Come si evince si tratta di un sistema alquanto semplice ed elementare. Ma che offre un grande vantaggio: tenere sotto mano quanti soldi abbiamo realmente disponibili. Ancora, questo metodo nella maggior parte dei casi non ci porterà a spendere più di quello che possiamo permetterci.

Ecco dunque esposti i trucchi su come risparmiare soldi ogni mese e ritrovarsi tanti euro a fine anno usando questo bilancio familiare. Infine, nell’articolo di cui qui il link vediamo come fare per diventare ricchi: questione di volontà e poche regole.