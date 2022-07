Andare al supermercato è diventata un’attività quasi proibitiva. I prezzi alle stelle stanno rendendo tutti noi più attenti nella scelta dei prodotti e ci stanno inducendo a fare delle rinunce.

Il budget familiare ha subito forti scossoni negli ultimi tempi e abbiamo la necessità di ripristinare la capacità di risparmio. Esistono dei trucchi che possono aiutare a non spendere più del dovuto facendoci mettere da parte delle somme mensili.

Risparmiare velocemente sulla spesa e accantonare soldi con le app

Il posizionamento della merce nei centri commerciali ci induce spesso a fare acquisti compulsivi o non necessari e le strategie di marketing potrebbero confonderci.

Basta un po’ di attenzione e scaltrezza per aggirare il problema mettendo nel carrello solo ciò di cui abbiamo realmente bisogno.

A volte la fretta o l’inesperienza giocano brutti scherzi e avremmo bisogno di un aiuto per mettere a segno l’obiettivo.

Potremmo farci sostenere dalla tecnologia con un’applicazione utilissima.

Per combattere gli sprechi durante la spesa possiamo installare Myfoody. È utile soprattutto per chi fa la spesa giornalmente. Infatti l’app segnala le offerte sui prodotti con scadenza ravvicinata. L’app collabora con alcune delle maggiori catene di supermercati e consente di acquistare a prezzi ridotti dei prodotti che dovranno essere consumati a stretto giro.

Un’altra app da scaricare è Too good to go. Con questa si potranno comprare delle cassette contenenti diversi prodotti che sono rimasti invenduti a fine giornata. Verranno applicati naturalmente dei prezzi molto scontati. I negozi coinvolti saranno maggiormente piccoli punti vendita, bar, ristoranti e panetterie.

Esistono anche delle applicazioni che permettono di gestire tutte le fidelity cards di cui siamo in possesso. Tramite queste carte si può godere di particolari sconti e offerte ma si deve fare attenzione a valutare se c’è effettiva convenienza.

Spendere meno e bene per evitare sprechi e risparmiare

Possiamo anche scaricare sullo smartphone l’app DoveConviene. Abilitando la posizione si riceveranno le notifiche delle offerte nelle vicinanze. È possibile anche personalizzare il servizio per ricevere solo quelle dei settori di interesse. Ecco come risparmiare velocemente sulla spesa e comprare bene ogni giorno.

Se riusciremo a risparmiare, la tecnologia ci aiuterà anche a gestire il denaro messo da parte. Con Satispay si può pagare nei negozi e online, effettuare ricariche telefoniche e pagare bollettini. All’interno si può creare una specie di salvadanaio dove depositare i propri risparmi. Il salvadanaio può essere anche incrementato con gli spiccioli restanti dalle spese effettuate o con i rimborsi cashback. Sull’app si può impostare il limite massimo di spesa settimanale, così da evitare acquisti eccessivi. L’importo scelto viene trasferito dal proprio conto corrente all’app e potrà essere utilizzato. Un altro buon assistente per i risparmi che consente di tenere sotto controllo entrate e uscite è Money Manager. Non resta che iniziare.

Lettura consigliata

Cosa fare per risparmiare soldi ogni giorno e accumulare fino a 2.000 euro in un anno