Ti senti a disagio con i sandali? Prova la pedicure casalinga con i migliori kit a prezzi sorprendenti

Basta vergognarsi di talloni screpolati e unghie irregolari: ecco i kit dei principali marchi di bellezza da usare comodamente a casa.

Come ogni anno, più ci avviciniamo alla stagione estiva e più tendiamo a mettere da parte le amatissime sneakers per indossare i sandali. Del resto, anche i piedi soffrono il caldo e quindi è doveroso vestirli in modo leggero, proprio come facciamo con magliette e pantaloni. Tuttavia, se quando inizi a tirare fuori dall’armadio i top cominci a preoccuparti delle braccia a tendina, anche i piedi destano qualche dubbio. Essendo quasi sempre nascosti da calze e scarpe chiuse, probabilmente non ti curi della loro estetica, come invece fai per le mani.

Risultato: vorresti mettere le scarpe aperte, ma ti vergogni di avere i talloni screpolati o le unghie non sistemate. Ebbene, se anche tu ti senti a disagio con i sandali, devi provare la pedicure casalinga con questi kit professionali economici e facili da usare.

Il benessere delle unghie

L’ideale per sfoggiare piedi lisci e unghie ordinate il più a lungo possibile è quello di ricorrere a specifici trattamenti di bellezza. La buona notizia è che non devi per forza andare dall’estetista, ma puoi affidarti ad alcuni kit appositamente studiati dai principali marchi di beauty. Ad esempio, Deborah ha pensato ad una box che include smalti per base e top coat, semipermanenti e gli accessori per la pedicure. Nello specifico: lima e lampada per il fissaggio del semipermanente, oltre allo sgrassante e al solvente per togliere gli smalti gel. Il tutto al modico prezzo di 50 euro: non molto, considerando il contenuto completo della confezione.

In ogni caso, anche Sephora e altri marchi beauty hanno lanciato una propria linea per la pedicure, quindi le opzioni sono diverse e tutte valide. Se invece hai già gli strumenti della pedicure, ma non hai idea di quali smalti duraturi scegliere, puoi provare i nail gel di Elite99. Costano meno di 15 euro e sono facilmente reperibili su Amazon.

Ti senti a disagio con i sandali? Allora prova subito la pedicure fai da te con i consigli degli esperti

Una volta acquistato, potresti avere il dubbio di come usare correttamente il kit. Per prima cosa, usa l’acetone per eliminare eventuali residui dello smalto precedente e passa alla lima per conferire la forma desiderata alle unghie. Applica quindi la nuova base, seguita da due passate del semipermanente scelto e concludi con una passata di top coat. Tra un passaggio e l’altro, ricordati di mettere le unghie sotto la lampada UV per circa 2 minuti, così che si asciughino al meglio.

Al di là del kit, comunque, è bene conoscere alcune regole fondamentali per evitare che le unghie si spezzino o risultino indebolite. Tra queste, menzione speciale va al nail cycling: dovresti far trascorrere circa 10 giorni di pausa dopo due applicazioni consecutive di semipermanente. Calcola questo periodo in base alle tue esigenze, come le vacanze al mare o eventi tipo matrimoni in cui sfoggiare una pedicure perfetta. Infine, per quanto riguarda i colori da scegliere per l’estate 2023, puoi puntare tanto sul classico nude quanto sul giallo limone, se ti piace osare.