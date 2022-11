Trucchi per nascondere difetti dei mobili, muri o piastrelle e come ottimizzare gli spazi in casa

Vivendo ogni giorno in una casa, ogni parte è soggetta allo sporco. Quando si rientra da fuori le nostre scarpe e le zampette dei nostri amici a quattro zampe potrebbero lasciare impronte. Per non parlare della superficie dei mobili, con polvere e odori di frittura o fumo. Per questi problemi quotidiani useremo detergenti adatti, magari proteggendoci con i guanti usa e getta o di gomma.

Un altro inconveniente potrebbe essere legato alla costruzione stessa dell’appartamento e all’uso continuo delle stanze. Pensiamo anche al deterioramento dei materiali.

Trucchi per nascondere difetti dei mobili di casa facilmente

Nelle camere da letto padronali o dei ragazzi solitamente ci sono i guardaroba. Quelli in legno sono spesso soggetti ai segni del tempo oppure, per qualsiasi motivo, vorremmo rinnovarli. Vediamo come camuffare difetti oppure cambiare aspetto a un armadio.

La prima cosa che si potrebbe provare è quella di ridipingere il mobile. Dopo averlo carteggiato, si useranno colori a contrasto con le pareti oppure uguali, quasi per mimetizzarlo. Su quella base, se si è provetti pittori, si potrebbe disegnare un motivo decorativo, anche semplice.

Un’altra bella soluzione consiste nel découpage. Sceglieremo stampe che si intonano con l’arredo della stanza per avere una omogenea visione d’insieme. Per l’armadio dei ragazzi si potrebbero usare carte adesive con colori vivaci o con disegni.

Come mascherare pareti e piastrelle imperfette

Per quanto riguarda le pareti, fori stuccati male o lavori per mettere fili e canaline alle volte presentano irregolarità. Se non ce la sentiamo di fare grandi lavori, una soluzione consiste nell’uso di un particolare tipo di pittura. Parliamo di quella a sabbiatura opaca. In questo modo si maschereranno i difetti e si creerà un bell’effetto.

Se abbiamo delle piastrelle del bagno o della cucina scolorite e lesionate, possiamo procedere in un modo facile e veloce. Basterà fare aderire una pellicola decorata con disegni di piastrelle o con altri motivi. Dovremmo, però, scegliere quella impermeabile.

Spunti per ottimizzare gli spazi in case piccole

In casa lo spazio sembra non bastare mai. Accumuliamo vestiti, libri, souvenir, elettrodomestici, soprammobili e tanto altro. Per sfruttare alcune zone possiamo procedere così. Sopra alle porte si potrebbero mettere delle mensole per sistemare libri e oggetti vari. In alternativa, si metterà un mobile a ponte attorno. I sottoscala con l’aiuto di un falegname ospiteranno armadi oppure cassetti e ripostigli.

Prima abbiamo visto come rinnovare un vecchio armadio. Se abbiamo intenzione di cambiarlo, riutilizziamolo per altri scopi. Con mensole interne servirà ancora come libreria. In questo caso sarebbe un’idea togliere le ante o inserirvi il vetro. Un vecchio armadio di legno sarebbe ideale anche per riporre stoviglie o biancheria, piumoni ecc.

Infine per la cameretta si potrebbe fare una pedana larga quanto il letto da inserire sotto, a scomparsa. Sopra si potranno mettere una scrivania e una sedia.

Oltre ad alcuni trucchi per nascondere difetti dei mobili possiamo quindi sfruttare al meglio gli spazi in casa.