Il metodo ingegnoso per piegare i jeans nell’armadio e occupare meno spazio

I jeans sono un capo d’abbigliamento ormai storico e sempre di tendenza. Li abbiamo visti trasformarsi ed adattarsi alle mode passeggere del momento, ma rimangono sempre un capo intramontabile e perfetto per quasi tutte le occasioni. Tutti tendiamo ad accumularne una discreta quantità: un paio chiari per tutti i giorni, un paio neri per le occasioni più formali, un paio strappati dallo stile rock/casual e la lista potrebbe continuare. Succede quindi che nel riporli nell’armadio, finiscano per occupare moltissimo spazio, dato anche il tessuto spesso di cui sono fatti. Oggi però, abbiamo dalla nostra il metodo ingegnoso per piegare i jeans, che ci risolverà non pochi problemi e ci permetterà di ottimizzare il nostro armadio, guadagnando spazio per altri vestiti altrettanto preziosi.

Come riporre i jeans

Abbiamo tolto i nostri jeans dall’asciugatrici (profumatissimi grazie al metodo per profumare i vestiti senza ammorbidente) ed è ora di metterli a posto. Molti ripongono i jeans negli scaffali del proprio armadio, semplicemente piegandoli a metà sul lungo e piegandoli di nuovo in tre parti. Purtroppo, così facendo, i nostri amati jeans aumentano di volume. È infatti un metodo che va benissimo se abbiamo solo uno o due paia di jeans. Se invece di jeans ne abbiamo a iosa, potremmo pensare di piegarli e appenderli usando grucce apposite, ovvero quelle con la barra trasversale. Ne esistono anche di quelle con barre multiple, anche se in questo modo la gruccia diventa alquanto pesante da sollevare col bastone. In alternativa, possiamo usare la gruccia con i morsetti, che solitamente usiamo per i nostri pantaloni eleganti.

Naturalmente, per fare questo, dovremo disporre di un armadio sufficientemente alto, altrimenti dovremo pinzare anche le gambe dei jeans al gancio. Merita una menzione anche il metodo della cintura, che consiste nel tenere la cintura nelle fibbie del jeans e usarla per appendere questi ultimi alla gruccia. Questo metodo ha il vantaggio di mantenere inalterata la forma del pantalone, ma certo è quello esteticamente meno appetibile. Allora torniamo alla prima soluzione: piegarli. Ma come? Con il metodo ingegnoso per piegare i jeans che si presta sia agli armadi che ai cassetti.

Il metodo ingegnoso per piegare i jeans in armadi e cassetti

Molti di noi scopriranno quanto spazio reale ci sia nel proprio armadio solo dopo aver applicato alla lettera questo metodo portentoso per tenere ordinati i jeans. Quello che dobbiamo fare è stenderli a terra, o su una superficie piana, e piegare le gambe del jeans all’altezza del ginocchio e poi piegarli una seconda volta fino in vita. A questo punto, possiamo procedere in due modi: possiamo lasciarli così, se abbiamo tanti jeans da piegare e sovrapporre, oppure piegarli ancora a metà (per lungo, a libro) e riporli belli ordinati nell’armadio. In entrambi i casi i nostri jeans non si ritroveranno col segno di antiestetiche pieghe e pieghette causate dallo spazio insufficiente (e mal utilizzato) dell’armadio. Ebbene, chi ha tempo non aspetti tempo. Mettiamoci subito all’opera e applichiamo il metodo ingegnoso per piegare i jeans. Ogni tanto, però, ricordiamoci di dare via quelli più vecchi o riciclare i jeans ancora validi, perché se diventano troppi, non c’è metodo miracoloso che tenga.