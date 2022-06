Troveremo piscine naturali pulitissime e cristalline in cui fare il bagno in questo paesino pittoresco a meno di un’ora da Torino

Con l’avvento del grande caldo, sempre più persone sono alla ricerca di specchi d’acqua naturali in cui rinfrescarsi. Chi non ha la fortuna di vivere vicino al mare, deve accontentarsi di specchi d’acqua dolce, come fiumi e laghi. Ma le acque interne hanno spesso un problema: non sono esattamente pulite. Le acque di molti laghi italiani sono tutt’altro che invitanti, e anche i fiumi spesso non se la passano meglio, con fondali fangosi o rifiuti che rovinano il paesaggio naturale, per non parlare di fastidiosi parassiti che infestano le acque dolci. Ma ci sono delle eccezioni. In particolare, a pochi passi da Torino possiamo trovare delle piscine naturali amatissime che ci permetteranno di nuotare in un’acqua limpida e cristallina. Vediamo di cosa si tratta.

I Tumpi di Bobbio sono delle piscine naturali create dal torrente Guichard

A un’ora da Torino e poco distante da Pinerolo, sorge il piccolo comune di Bobbio Pellice. Storico e pittoresco, Bobbio Pellice nasconde un vero e proprio tesoro naturale che attira visitatori da tutta la provincia e oltre: i tumpi di Bobbio. I tumpi sono delle piscine naturali piuttosto profonde che si sono formate lungo il corso del torrente Guichard, affluente del Pellice.

Le acque dei tumpi di Bobbio sono incontaminate e cristalline. L’assenza di fango, melma e detriti le rende trasparenti anche quando ci sono molti visitatori.

Si tratta di una meta perfetta per adulti, bambini e anche visitatori a quattro zampe, dove tutti si potranno divertire e rinfrescare.

Acque cristalline e molti punti da cui tuffarsi

Ai tumpi di Bobbio ci sono anche molti punti in cui possiamo tuffarci tra graziose e freschissime cascatelle. Ovviamente rispettando sempre le regole di sicurezza assicurandoci di controllare bene i dintorni del punto in cui vogliamo tuffarci. Dopo una ristorante nuotata nei tumpi, non lasciamoci sfuggire il grazioso paesino di Bobbio Pellice, dalla lunghissima storia. A pochi minuti di macchina da Bobbio Pellice sorge anche un'altra splendida curiosità naturale: la Gheisa d'la Tana, nel comune di Angrogna, una grotta accessibile tramite un cunicolo che nei secoli ha dato rifugio alle popolazioni del luogo, in particolare alla popolazione Valdese durante le persecuzioni che si sono succedute nei secoli. Certamente un luogo che vale una visita per una gita fuori porta diversa dal solito.

