Gli oggetti che attirano la malasorte in casa se vengono rotti o appoggiati nell’ingresso

Chi è superstizioso conosce bene quali sono le cose che portano sfortuna da cui dovremmo guardarci con attenzione. I gatti neri che ci attraversano la strada, concludere affari di venerdì 17, passare sotto una scala in strada e addirittura le suore. Se crediamo alla sfortuna potremmo essere ossessionati dai segnali che incrociamo durante la giornata. Così come stiamo attenti quando siamo fuori casa dovremmo concentrarci anche sugli oggetti che teniamo all’interno. Gli oggetti che attirano la malasorte a seconda delle posizioni potrebbero allontanare la sorte e avere effetti negativi sulla nostra vita.

Per esempio, non dovremmo sottovalutare la potenza dei vestiti vecchi che si rompono. La società consumistica ci porta a fare tanti acquisti e ad avere sempre l’armadio pieno. Eppure è possibile che un vestito più usurato degli altri finisca per strapparsi. Gli antichi erano convinti che i buchi nelle camicie portassero sfortuna e il feng shui conferma che un vestito rotto porta sfortuna a chi lo indossa. Anche se gli abiti strappati possono essere di moda, sono sempre associati a povertà e malasorte e il nostro inconscio potrebbe elaborare certe informazioni facendoci sbagliare strada e misura.

Se vogliamo bene alle persone care

Quando utilizziamo piante e fiori per abbellire la casa, ricordiamoci che scegliere quelle con più proprietà potrebbe aiutarci. Molte piante tengono l’ambiente sano e i colori e le essenze incidono sul nostro umore. Ma quando compriamo un bonsai, che ha le radici modificate perché non crescano, dovremmo stare attenti al posizionamento. Porterebbe a una stagnazione dell’energia e sistemarlo nell’ingresso di casa potrebbe significare un blocco per la crescita personale, degli affari e delle vicende che animano la vita familiare.

Tra gli oggetti che attirano la malasorte, c’è classico lo specchio che si rompe. Sono 7 anni di sfortuna, lo sappiamo tutti. Se lo abbiamo appeso vicino al ritratto di una persona cara spostiamolo, anche una semplice filatura sarebbe un presagio nefasto. La perdita di una persona cara verrebbe considerata plausibile da molte culture, con gli specchi è meglio non scherzare.

Gli oggetti che attirano la malasorte

Nei film horror, uno degli oggetti spesso presenti è la sedia a dondolo. Ci dà l’idea di una casa rustica, di un collegamento con il passato, di vecchie storie che tornano per complicarci la vita. Un’antica leggenda irlandese considera la sedia a dondolo come un invito agli spiriti a sedersi per farci compagnia. Dai film abbiamo imparato che gli spiriti quando vengono a trovarci non vanno via facilmente. Se la sedia a dondolo si muove significa che lo spirito è già presente. Per non sbagliare posizioniamo nel dondolo un portafortuna, un pupazzo di pezza a cui siamo affezionati. Potrebbe tenere lontane le presenze dell’aldilà malintenzionate e dispettose.

Anche gli orologi essendo legati al tempo potrebbero portare sfortuna alla casa. Se ne abbiamo uno a muro nell’ingresso, oppure abbiamo poggiato un vecchio orologio da polso in un mobile all’entrata, assicuriamoci che funzionino. Quando si fermano potrebbero bloccarci nelle abitudini di tutti i giorni e fermare la nostra vita annullando gli sforzi che facciamo per migliorarla. Se abbiamo in casa un orologio a cucù silenziamolo la notte. Se suona per indicare le ore potrebbe farci dormire un sonno irrequieto dannoso per la nostra salute. Anche se non siamo superstiziosi, i rumori spettrali potrebbero rendere i nostri nervi più tesi di quanto dovrebbero essere.