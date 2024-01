5 delle migliori azioni da comprare + 3 delle più performanti italiane secondo Barclays

Quali azioni comprare nel corso di questo 2024? I criteri per la selezione sono tanti e nel corso di quest’articolo vedremo quello scelto dagli analisti di Barclays ed elencheremo le migliori azioni da comprare secondo la loro opinione.

Ci sono diversi criteri in base ai quali scegliere le azioni in cui è più conveniente investire. Nello stilare la sua lista delle migliori azioni da comprare Barclays ha scelto di tenere conto di uno in particolare e cioè il rapporto tra potenziale guadagno e qualità della quotata.

Inoltre, ciascuna di queste azioni appartiene a settori che potrebbero rivestire un ruolo di grande importanza per l’andamento dei mercati nell’anno corrente. I motivi? Particolari sviluppi geopolitici o economici, come il possibile taglio dei tassi oppure la sfida ricavi vs margini. Insomma, come sempre prestare un occhio di riguardo a ciò che avviene nel Mondo allo scenario mondiale può essere molto utile per gli investitori.

5 delle migliori azioni da comprare per guadagnare investendo nell’azionario secondo Barclays

Ecco alcune delle azioni che Barclays ha individuato essere tra le più convenienti da acquistare nel corso di quest’anno:

Elisa (ROE 32.3 – ND/Equity 101.9 / Dividend Yield 5)

Vodafone (ROE 18.1 – ND/Equity 73.9 / Dividend Yield 10.6)

Telenor (ROE 119.9 – ND/Equity 169.4 / Dividend Yield 7.7)

Tele2 (ROE 18.3 – ND/Equity 131.5 / Dividend Yield 8.4)

Next (ROE 69.0 – ND/Equity 155.5 / Dividend Yield 2.8)

La maggior parte di questi appartengono al settore della telefonia o comunque a quello tecnologico, mentre Next Pic (LON: NXT) a quello dell’abbigliamento, delle calzature e dei prodotti per la casa. Quindi, ecco alcuni dei titoli che si potrebbero inserire nel proprio portafoglio per guadagnare investendo nell’azionario.

I titoli azionari italiani nella lista

Abbiamo appena visto 5 delle migliori azioni da comprare nel 2024 secondo Barclays, ma la lista intera è molto più lunga e include un totale di ben 33 azioni. Tra queste ci sono anche alcune italiane. Solo però ”soltanto” tre: Campari, Eni e Unipol.

