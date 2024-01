Fra il 2020 e il 2021 il Bitcoin euro è passato da un minimo di 3.512,21 a un massimo di 59.725. In quel momento scoppiò una vera e propria febbre da criptovaluta. In ogni dove si parlava di questa nuova età dell’oro disponibile per tutti. Poi seguì il crollo fino in area 15.121 dell’anno 2022. Come per ogni cosa interviene sempre la forza di gravità che tende a fermare ogni movimento. E questo accade anche sui mercati finanziari che rispondono a leggi della matematica e della fisica. Ora usando i criteri dell’analisi tecnica classica e le trend lines andremo a calcolare quali potrebbero essere gli obiettivi al rialzo e al ribasso del Bitcoin nel 2024.

Il 2024 sarà un anno importante per i mercati finanziari e per il mondo

In diverse parti del Mondo si svolgeranno elezioni importanti ma tutta l’attenzione è sulla data delle presidenziali americane del 5 novembre. Gli USA rappresentano quasi il 50% del PIL mondiale e sono fra gli esponenti più importanti del G7 e del G20. Chi vincerà? E quale sarà la politica estera? Qyuale impatto sulla questione mediorientale, la guerra in Ucraina, i rapporti con la Cina, Corea del Nord e Russia? E inoltre, l’Intelligenza Artificiale quali effetti dispiegherà sull’intera economia mondiale e sui mercati finanziari e quindi sulle criptovalute? E poi, ci sarà o meno recessione o soft landing, e quale sarà la politica delle Banche centrali? Taglieranno i tassi o li manterranno fermi?

Obiettivi al rialzo e al ribasso del Bitcoin nel 2024

Nelle ultime settimane la criptovaluta ha raggiunto il livello dei 40.000 euro (con un picco raggiunto a 44.800). Nel corso dell’anno 2023 ha segnato il minimo a 15.390,30 e il massimo a 41.597,16.

Come già nel mese di novembre, la tendenza di medio lungo termine settata sul time frame settimanale utilizzando le medie a 200/400 e 600, rimane rialzista .

Quali sono i livelli che in base ai nostri calcoli e tecniche potrebbero far rimanere il trend al rialzo nei prossimi 2 mesi?

Continuazione del trend rialzista se le chiusure delle prossime settimane saranno superiori ai seguenti livelli: 34.524. Sotto questo livello si potrebbe assistere a un ridimensionamento dei prezzi fino a 32.000 e poi 28.900. Al rialzo, la prima resistenza è posta in area 44.000.

Lettura consigliata

3 titoli azionari ad alto dividendo per il 2024