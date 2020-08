Tre tipi di mais. Quale aliquota IVA applicare per la vendita

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale aliquota IVA applicare per la vendita del mais. La commercializzazione del mais avviene su tre linee: trinciato, insilato e pastone. Il compito di ProiezionidiBorsa non è solo di rivolgersi ad addetti ai lavori ma anche a chi è un neofita. Prima di addentrarci nell’aliquota da applicare per la vendita del mais è bene spiegare il significato di trinciato, insilato e pastone.

I tre tipi di mais

Il mais trinciato si intende il cereale che durante la raccolta viene sminuzzato. Il prodotto si ottiene dalla trinciatura della pianta quando la spiga è in fase di maturazione. Il mais insilato è un cereale trattato attraverso un processo fermentativo anaerobico in modo da conservare le qualità nutritive di origine. Il raccolto viene sigillato con film plastico e appesantito con materiali diversi. L’umidità trattenuta consente i processi di fermentazione e acidificazione. Infine c’è il pastone di mais, formato da granella, tutolo e una parte di brattee. Questo tipo di mais si ottiene dalla trinciatura della pannocchia. In questo caso abbiamo due tipi: pastone integrale che contiene granella, tutolo e brattee. L’altro pastone è solo di granella che viene ridotto in farina e insilato per evitare l’ossidazione.

Chiarito i tre tipi di mais vediamo quale aliquota applicare per la vendita. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è venuta in soccorso. L’Ente ha chiarito che va applicata l’aliquota IVA del 10% per tutti i tipi di mais. Il mais rientra tra prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali.

Il valore

Il mais è una fonte di energia e di fibra indispensabile per i capi allevati nella zootecnia. La panoramica sul mercato vede uno spunto rialzista per il derivato sul grano, che guadagna bene e porta a casa un +0,91% nella prima parte della settimana post Ferragosto. Prepotente rialzo per il mais, quindi, con una salita del 5,44%. A prescindere dal valore sui mercati, una cosa è certa per la vendita del mais: sappiamo quale aliquota IVA applicare.