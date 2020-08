Tutto sembra fermo. Complice il periodo di vacanza per molti è appena trascorsa una settimana interlocutoria per i mercati che sembrano non aver intenzione di scendere.

Le velocità degli indici azionari internazionali sono sempre in ordine sparso con Wall Street che continua a tirare al rialzo e l’Europa in area laterale ribassista. Il Nikkei 225 è in laterale rialzista.

Come hanno chiuso le contrattazioni di venerdì 21 agosto i principali indici azionari?

Dax Future

12.796

Eurostoxx Future

3.263

Ftse Mib Future

19.740

S&P 500

3.397,16

Alla luce di questi ultimi movimenti cosa attendere da ora in poi? Quando e se assisteremo ad un allineamento delle tendenze e in quale direzione? Rialzo o ribasso?

Riportiamo velocemente le nostre previsioni di periodo e fino alla fine dell’anno.

Questo il comportamento tipico del mese di agosto:

Di seguito i movimenti attesi fino a dicembre.

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 14 agosto

In rosso la nostra previsione annuale.

Le probabilità sono per una fase ribassista fino alla settimana del 12 ottobre.

Quali sono i livelli che andremo a monitorare di giorno in giorno per capire se partirà un rialzo o ribasso?

Dax Future

Tendenza ribassista di breve fino a quando non si verificheranno chiusure giornaliere superiori a 12.912. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 13.098.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di breve fino a quando non si verificheranno chiusure giornaliere superiori a 3.295. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 3.374.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di breve fino a quando non si verificheranno chiusure giornaliere superiori a 19.860. Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale superiore a 20.470.

S&P 500

Una chiusura giornaliera inferiore a 3.354 farebbe iniziare un ritracciamento. Il segnale di fine rialzo avverrà soltanto con una chiusura del 28 agosto inferiore ai 3.354.

Quali operazioni di trading effettuare al momento?

In attesa di ulteriori movimenti continuare ad operare multidays al ribasso su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future e in ottica multidays Long sullo S&P 500 .

La prossima data rilevante (setup) scadrà il 26 agosto.