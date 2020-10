Ingredienti semplici per una pasta coloratissima. Vi siete stufati delle solite paste al sugo e paste al pesto e volete dare un po’ di colore alla vostra tavola? Stasera avete ospiti a cena e non sapete cosa inventarvi? Niente paura, non c’è bisogno che corriate in gastronomia e spendiate una fortuna, potete fare bella figura con gli ospiti proponendogli questo piatto delizioso e sorprendete.

Oggi vi suggeriamo un trucco semplicissimo per preparare un primo semplice e gustoso: la pasta tricolore per stupire gli amici, una ricetta colorata e sfiziosa. Il segreto consiste nel preparare tre sughi di colori diversi per condire la pasta, ma non preoccupatevi, hanno tutti gli stessi ingredienti. E non solo questa ricetta è coloratissima ed economica, ma è anche adatta a vegetariani e vegani! Vediamo come stupire gli amici con la pasta tricolore, una ricetta colorata e sfiziosa.

Ingredienti per quattro persone

a) 400 gr di pasta corta;

b) 2 peperoni rossi;

c) 2 peperoni gialli;

d) 2 peperoni verdi;

e) una cipolla media;

f) olio q.b;

g) sale q.b.;

h) mezzo bicchiere di acqua tiepida.

Ecco il trucco per preparare la pasta tricolore

Il procedimento è molto semplice. Mondiamo e tagliamo a cubetti i peperoni, tenendo separati i vari colori. Sbucciamo e tritiamo finemente la cipolla. Prendiamo tre padelle antiaderenti non troppo grandi e mettiamole sul fuoco con un cucchiaio di olio. Distribuiamo un terzo della cipolla in ciascuna padella. Quando la cipolla sarà dorata aggiungiamo i peperoni, ogni colore in una padella diversa. Saliamo, aggiungiamo un po’ d’acqua in ciascuna padella, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Quando i peperoni saranno cotti, passiamoli in un tritatutto, sempre tenendo separati i vari colori. Se necessario aggiungiamo un filo d’olio. Abbiamo così ottenuto tre sughi di peperoni diversi e coloratissimi. Ora cuociamo la pasta in abbondante acqua salata. Dividiamola in tre parti, e condiamo ciascuna parte con un sugo di colore diverso.

Serviamo a ciascun commensale un piatto composto da tre paste di colore diverso, senza mischiarle. Ecco preparata una pasta tricolore per stupire gli amici, una ricetta colorata e sfiziosa. La vostra tavola imbandita farà un figurone!