Tre segni zodiacali che avranno grossi problemi a ottobre oltre al Cancro

In questo quadro astrale per il fine settimana, dopo aver assistito all’ascesa dello Scorpione che ha dominato il cielo di inizio ottobre, le cose cambieranno ancora. Le emozioni forti hanno travolto l’Ariete, mentre per il Cancro è stata una settimana parecchio negativa.

È però il momento di vedere cosa riservano le Stelle per questa metà di ottobre. Il primo segno da analizzare è il Leone, che vedrà aria di burrasca nelle coppie in crisi. Ci saranno da affrontare e risolvere problemi apparentemente non risolvibili. Alcuni potrebbero prendere addirittura delle decisioni definitive, ma attenzione a non farsi trascinare dalla rabbia del momento.

Bene la passione, ma ci vuole sempre un pizzico di razionalità. I single invece sentiranno il desiderio di mantenere la propria libertà. Un contatto col passato, però, magari con un romantico Vergine, suscita ancora tanta nostalgia. Scontri con un agguerrito Gemelli. Al lavoro le responsabilità diventeranno un po’ troppo schiaccianti e verranno fuori tutte le difficoltà nel gestirle. Certo, si preferirebbe dirigere tutte queste energie nell’estro e nella creatività che il Leone sente dimorare dentro il suo cuore. Ma purtroppo bisogna anche andare incontro alle esigenze dell’ufficio e dei capi. Attenzione a non alzare troppo il gomito nel weekend in qualche festa con gli amici.

Tre segni zodiacali che avranno grossi problemi e dovranno risolvere i problemi in ufficio

Un altro segno che non brillerà particolarmente per gioie e fortune è la Vergine. Cielo oscurato in amore, con i rapporti di lunga data che inizieranno a sentire il peso degli anni. Il rapporto logoro farà sentire prigionieri e in gabbia. Alcuni potrebbero trovare il pretesto per scatenare una tempesta: attenzione, perché non è la soluzione migliore. Anzi, è il momento di conciliare. I single invece faranno bene a concedere più attenzioni a chi gira loro attorno. Sarà importante smetterla di concentrarsi troppo su sé stessi.

Sul lavoro un maggiore slancio aiuterà a superare anche gli imprevisti più fastidiosi. L’ottimismo non è di certo la qualità principale dei nati sotto il segno della Vergine, ma con la giusta calma si può riflettere sia sull’operatività che su cosa fare per migliorare. Moderare l’alimentazione sarà il segreto per sentirsi meglio.

Ecco chi avrà novità lavorative in arrivo

Infine, queste le previsioni del terzo dei tre segni zodiacali che avranno grossi problemi, il Capricorno. Chi è in una coppia stabile non sopporterà più certe manie di controllo del partner, senza farsi problemi a esternare questi sentimenti. Le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Chi cerca invece nuove conoscenze potrebbe non dover andare troppo lontano: c’è un Pesci languido cui guardare con curiosità.

A lavoro il carico di impegni imporrà maggiori sforzi, ma dopo lo stacco degli scorsi mesi ci sarà sicuramente più lucidità e serenità. Occhio alle spese eccessive.

