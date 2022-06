I piatti a base di pesce ricordano immediatamente il mare e, di conseguenza, l’estate. Preparati frequentemente anche durante il periodo invernale sono, però, secondi piatti che spopolano durante la stagione calda. Tra i pesci più amati che possiamo trovare sulle nostre tavole i primi posti se lo guadagna il pesce spada. Facile da cucinare perché privo di lische e acquistabile già diviso in fette. Ricco di proteine, grassi e carboidrati contiene anche sali minerali che potrebbero essere utili per la salute delle ossa e dei denti. Gli esperti consigliano di consumarne una porzione a settimana, senza esagerare. Il pesce spada può essere preparato in diversi modi, tra questi con capperi ma non solo. Oggi si vedrà come cucinare un morbido pesce spada in padella al limone abbinandolo ad ortaggi come melanzane e zucchine oltre allo zenzero.

Ingredienti per 5 persone

5 fette di pesce spada;

500 g di melanzane;

500 g di zucchine;

200 g di pomodorini;

60 g di olive nere;

1 cucchiaio di capperi;

olio EVO, q.b.;

origano, quanto basta;

zenzero, q.b.;

succo di limone, quanto basta;

sale, q.b.;

pepe, quanto basta.

Morbido pesce spada in padella al limone con pomodorini ideale per portare in tavola un secondo estivo e leggero

Prima di preparare questo piatto si consiglia di lavare accuratamente gli ortaggi e di pulirli. Prendere, poi, una ciotola e unire olio EVO e succo di limone aggiungendo, poi, un pizzico di origano. Questo composto andrà cosparso sulle fette di pesce spada, che in seguito andrà lasciato riposare in frigorifero. Le melanzane e le zucchine, poi, dovranno essere tagliate a cubetti mentre i pomodorini a pezzetti piccoli. Le stesse olive andranno tagliate in due parti. Le melanzane e le zucchine dovranno, poi, essere scaldate in una padella antiaderente. Si potranno condire con un po’ di origano, sale e pepe prima di aggiungere pomodorini, capperi e olive.

Chi possiede una padella con la griglia potrà utilizzarla per cuocere il pesce, in alternativa l’antiaderente andrà bene. Dopo aver lasciato cuocere per circa 6 minuti le fette di pesce spada si sarà pronti a servirlo in tavola. Prima di servirlo, però, sarà bene ricordarsi di aggiungere le fette di zenzero e le verdure come contorno.

