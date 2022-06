È arrivato il periodo dell’anno più temuto dalla maggioranza, quello fatto di caldo insopportabile e prosciugamento delle proprie finanze. Di quale parliamo? Del periodo dei matrimoni, ovviamente.

Quasi tutti siamo stati invitati almeno una volta al giorno più bello e tanto atteso dalle coppie innamorate.

Quando riceviamo una partecipazione, la prima cosa che pensiamo è il caldo che dovremo patire per tutta la giornata.

Difatti, sappiamo bene che i matrimoni si celebrano generalmente nei mesi cocenti dell’anno, da fine giugno a fine agosto. Dopo questo iniziale momento di panico, ecco che ne arriva un secondo: i soldi. Proprio così, il nostro portafogli probabilmente subirà delle perdite non indifferenti.

Prima di partecipare ad un matrimonio, dobbiamo pensare all’abito, agli accessori da abbinare e certamente al regalo. Ed è in questo momento che sorge il dubbio che attanaglia tutti gli invitati alle nozze, quale sia la cifra giusta da spendere.

Una domanda che potrebbe metterci in crisi, ma a cui non è poi così difficile dare una risposta. Certo, non esiste una soluzione unica e giusta in ogni caso, tutto dipende da una serie di elementi e vediamo di quali si tratta.

Sarebbero queste le cifre ideali da regalare al matrimonio di un amico, conoscente o se facciamo da testimoni

Il primo elemento è il costo del matrimonio, cioè la cifra sostenuta dalla coppia.

È difficile sapere quanto abbiano speso i futuri sposi per le loro nozze, ma la scelta di location e menu potrebbe aiutarci.

Il secondo elemento è il nostro rapporto con uno o entrambi gli sposi, fondamentale nel quantificare la cifra da regalare.

Il terzo elemento, non indifferente, è la nostra disponibilità economica in quel preciso momento. Inutile pensare di regalare 500 euro se nel conto non ne abbiamo più di 200.

Alla luce di quanto appena evidenziato, possiamo stimare diverse cifre soprattutto in base al rapporto con la coppia.

Innanzitutto, sarebbe bene non scendere sotto i 100 euro, posto che il costo sostenuto dagli sposi per ogni invitato difficilmente risulta inferiore.

Un ammontare tra 100 e 200 è perfetto per amici non stretti e conoscenti che frequentiamo occasionalmente.

Diversamente, per le persone più strette bisognerebbe orientarsi tra i 200 ed i 300 euro, evitando cifre più basse.

Se, invece, abbiamo l’onore di fare da testimoni, la cifra potrebbe lievitare fino a 500 euro.

Sarebbero queste le cifre ideali per il matrimonio di parenti stretti o amici occasionali, per non fare brutta figura ed evitare di svenarci.

