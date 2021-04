Il nostro giardino dice tantissimo sulla nostra personalità. L’immagine del nostro orto può rappresentarci al massimo. Ed è per questo che dobbiamo prendercene cura e fare attenzione alle semine mese per mese. In questo nostro precedente articolo, avevamo già indicato alcune piante perfette da seminare durante il prossimo mese. Ma ce ne sono altre che possono risultare davvero utili e che possono cambiare e abbellire il nostro giardino o il nostro balcone. Ed è per questo motivo che vogliamo approfondire l’argomento, dando alcuni consigli in più. Ecco allora tre piante perfette da seminare nel mese di aprile per un giardino da sogno invidiabile.

Iniziamo con la valeriana

Aprile è il mese perfetto per iniziare a seminare la valeriana. Per prima cosa, troviamo i semi. Poi ammendiamo il terriccio con del letame, senza esagerare con le quantità. Troviamo poi un’aiuola nel nostro giardino che sia esposta al sole per 5 ore al giorno. Inoltre, cerchiamo di posizionarla in un luogo dove potrà crescere in libertà. Annaffiamola generosamente, perché necessitiamo sempre di un terreno umido.

Proseguiamo poi con il sedano

Per seminare il sedano, dobbiamo essere piuttosto attenti. Controlliamo la temperatura, e facciamo sì che sia almeno di 22-25 °C. Inoltre, dobbiamo ricordare di annaffiare la pianta molto spesso, senza ovviamente esagerare. Diamole acqua senza creare dei ristagni idrici che potrebbero essere dannosi per la nostra semina. Inoltre, il terreno perfetto per il sedano è di medio impasto, leggermente sabbioso.

Infine, concentriamoci sui piselli

Concludiamo questa lista con i piselli. Questi legumi germinano facilmente nel campo, quindi piantiamoli direttamente nell’orto o in un vaso se vogliamo metterli sul nostro balcone. Mettiamo il pisello a 4 cm di profondità e successivamente bagniamo la terra. Ricordiamoci, poi, di seminarlo per fila, tracciando dei solchi a 20 cm l’uno dall’altro.

Dunque, ora conosciamo le tre piante perfette da seminare nel mese di aprile per un giardino da sogno invidiabile.