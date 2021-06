L’inverno non sarà certo amico delle nostre piante ma nemmeno l’estate ci rende tranquilli. È il periodo, infatti, in cui le nostre piante e i nostri fiori vengono aggrediti quotidianamente da centinaia di afidi e parassiti. Ci prodighiamo in mille modi per cercare di salvare il verde utilizzando prodotti naturali e chimici che garantiscano il sostegno necessario. 1 solo prodotto prodigioso per garantire alle piante di casa salute e bellezza è quello che proponiamo in questo articolo della nostra Redazione.

Dall’agricoltura biologica il prodotto di successo

I panelli di Neem sono l’ingrediente segreto ma non tanto per le nostre piante. Segreto per chi non fa parte del settore agricoltura biologica in cui hanno una parte rilevante sia come antiparassitari che come fertilizzanti. La loro forza sta proprio nell’equilibrare i livelli di azoto di cui hanno bisogno le piante e i fiori che curiamo con tanto amore. Sono naturali e non inquinano né a terra né le falde acquifere. Sono molto simili per effetto e concretezza ai concimi chimici ma col vantaggio di rilasciare gradualmente i nutrienti necessari.

I panelli di Neem sono acquistabili su internet ricevendoli comodamente a casa ma anche nei negozi di prodotti e sementi per l’orto. Utilizzarli è facilissimo e basta inserire nel terreno o nei vasi i bastoncini che contengono il dosaggio perfetto per le nostre piante.

Tecnicamente usare i panelli di Neem renderà le nostre piante non solo più sane ma anche più belle perché migliorerà anche il flusso della clorofilla. Sono gli ultimi giorni questi per andare a rinforzare le nostre piante con questo prodotto che andremo poi nuovamente a utilizzare in autunno.

Molto utile anche l’olio

Se non vogliamo acquistare i panelli è disponibile in commercio anche il suo olio che andrà diluito nell’acqua con le dosi indicate sul prodotto. Non solo l’olio ma anche il rivitalizzante per recuperare quelle piante che faticano a sopravvivere. Una sorta di tenda a ossigeno per il verde di casa.

