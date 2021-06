Il reggiseno è uno di quei capi di abbigliamento amati e odiati dalle donne: da un lato si tratta di un capo sexy in grado di esaltare le forme naturali, dall’altro può essere anche molto scomodo.

Può avere sicuramente la sua utilità, ma è anche un falso mito che sia un indumento del tutto necessario. A meno che il nostro seno non sia molto voluminoso, si può vivere senza bisogno di un supporto in stoffa.

Oggi vedremo tre motivi inaspettati per smettere una volta per tutte di usare il reggiseno.

Molte donne odiano il reggiseno, ma lo considerano una scomodità necessaria.

C’è da dire che sicuramente molte donne non amano questo accessorio perché non stanno usando un modello adatto al loro fisico, come abbiamo visto qui. Se vogliamo un’azione contenitiva e comoda dobbiamo essere certe di avere la taglia giusta altrimenti otterremmo molto fastidio e danni al nostro corpo.

Quello che in poche sanno, però, è che il reggiseno non è un capo così indispensabile come pensiamo. Se smetteremo di indossarlo non solo non accadrà nulla al nostro seno, ma anzi potremmo avere risultati positivi sotto diversi aspetti.

Tre motivi inaspettati per smettere una volta per tutte di usare il reggiseno

Il primo motivo per cui potremmo smettere di indossare il reggiseno è che potrebbe migliorare la circolazione sanguigna che il reggiseno reprime causando diversi problemi ai muscoli e alla pelle.

Il secondo motivo per non indossare il reggiseno è che il corpo sviluppa un supporto naturale affinché il seno si regga da solo, cioè il muscolo pettorale si fortifica e si tonifica con conseguenze estetiche visibili. Se smetteremo di usare il reggiseno potremo notare che il nostro seno si è naturalmente sollevato.

Terzo motivo. Se faremo questa scelta coraggiosa quanto radicale, non avremo più tutti quei fastidi derivati dall’avere un capo stretto che costringe la nostra cassa toracica. Niente più etichette fastidiose, spalline che scendono e dolore alla schiena, potrebbe essere una vita più comoda e piacevole.