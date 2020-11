Qualunque felino ama strusciarsi contro alberi, angoli del computer, mobili, scatole e anche contro il proprio padrone.

L’insolito uso non deriva dal solo affetto per gli umani. Infatti, questo gesto serve al gatto per lasciare il proprio odore e marcare il territorio. In più è un buon modo per farsi delle “auto-coccole”.

Per creare un angolo dove il proprio gatto possa strusciarsi ancor più piacevolmente, è possibile costruire un grattatoio. Un grattatoio è un simpatico apparecchio munito di spazzole che di norma si può comprare in un negozio di animali ben fornito. Lo si trova nel reparto dedicato ai tiragraffi.

Per risparmiare e giocare col fai-da-te è possibile crearne uno con solo pochi oggetti che si trovano in casa. Come fabbricare un grattatoio fai-da-te per il gatto che ama farsi le coccole da solo.

Il grattatoio home-made per gatti

Per dare vita al grattatoio per gatti saranno necessari questi oggetti:

2 spazzole di legno con setole dure o semi dure;

8 viti;

2 cardini o cerniere a due buchi;

1 cacciavite;

scotch biadesivo;

martello;

pennarello;

la gamba di un tavolo.

Ora si procede con la costruzione del grattatoio

Per prima cosa prendere la spazzola e posizionare uno dei cardini sul bordo alto di un lato e con un pennarello fare un segno dei due buchi. Fare la stessa cosa sul bordo basso.

Unire le due spazzole dal lato delle setole. Creare 4 piccoli buchi dei cardini dove sono stati fatti i segnali aiutandoci con la punta di una vite.

Ora bisogna fissare i due cardini nei punti contrassegnati servendosi del cacciavite. Fissare le 4 viti. Operare sulla seconda spazzola come per la prima e creare i 4 fori per i cardini. Ora connettere la seconda spazzola alla prima tramite i cardini.

Si sarà ottenuta una doppia spazzola legata dai cardini o cerniere. Posizionare sul retro delle spazzole 4 pezzi di nastro biadesivo. Togliere le pellicole del nastro e posizionare la doppia spazzola sul laterale della gamba di un tavolo. Il grattatoio fai-da-te è pronto. Il gatto amerà passarci accanto e farsi coccolare dalle setole delle spazzole.

Ecco come fabbricare un grattatoio fai-da-te per il gatto che ama farsi le coccole da solo.