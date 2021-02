Nonostante la maggior parte dell’Italia sia in zona gialla, molte attività sociali, come andare al ristorante e al cinema, sono proibite. Questo però non vuol dire che non si possano festeggiare le ricorrenze, almeno in casa.

A breve, il 14 febbraio, sarà la festa degli innamorati e l’ideale sarà festeggiare con una serata all’insegna del cinema in Tv. Per questo oggi illustriamo tre film da vedere per un San Valentino romantico e indimenticabile.

“Eternal sunshine of the spotless mind”

Questo film complesso ci presenta due protagonisti d’eccezione, la superlativa Kate Winslet nel ruolo di Clementine e un inedito Jim Carrey in quello di Joel. La donna, devastata da alcune problematiche della loro relazione, decide di ricorrere a una pratica medica molto in voga, la cancellazione della memoria. L’uomo decide di fare lo stesso e lo spettatore viene catapultato nella sua psiche, dove i ricordi della coppia vengono a galla. Durante il processo Joel decide di non volerla dimenticare e qualcosa va storto.

“Dieci cose che odio di te”

Questo delizioso teen film può conquistare anche un pubblico più adulto. Ispirato alla commedia shakespeariana “La bisbetica domata” ci presenta Catherine, una ragazza cinica e poco sociale. Ad aprire il suo cuore in seguito a una scommessa sarà un ragazzo non a caso chiamato Patrick Verona.

“Shakespeare in love”

Questa pellicola, sempre di ispirazione elisabettiana, è diventato in poco tempo un film cult. Qui una giovanissima nobildonna, Viola, decide di infrangere il suo rigido ambiente familiare e di scritturarsi a uno spettacolo di William Shakespeare. All’epoca le donne non potevano calcare il palcoscenico, ma la sua apparizione sotto spoglie maschili porta il famoso drammaturgo a scrivere uno dei suoi drammi più riusciti, “Romeo e Giulietta”.

Oggi abbiamo spiegato quali sono i tre film da vedere per un San Valentino romantico e indimenticabile. In questo altro articolo invece è presente una piccola lista di anime da vedere assolutamente.