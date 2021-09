Su queste pagine abbiamo parlato più volte delle proprietà e degli usi della birra. Il luppolo di cui è ricca può aiutarci contro raffreddore e malanni di stagione. Oppure con la birra possiamo preparare dei dolci fantastici. Oggi, invece, faremo il giro del Mondo per scoprire alcune bevande davvero particolari. E sono queste le 5 birre più strane del Mondo che dobbiamo provare una volta nella vita. Alcune possiamo trovarle anche nei nostri supermercati. Per altre varrà la pena di fare una semplice ordinazione online. Non ce ne pentiremo.

Sono queste le 5 birre più strane del Mondo che dobbiamo provare almeno una volta nella vita

Il Giappone è famoso per bevande tradizionali come il tè verde e il sakè. Ma non solo. Nel Paese del Sol Levante si produce anche la “Bilk”. Ovvero la birra a base di latte. L’idea di mischiare le due bevande venne a un birraio della regione dell’Hokkaido in un periodo in cui c’era sovrabbondanza di latte. Da quel momento la ricetta è rimasta la stessa e oggi possiamo trovarla facilmente online.

Gli italiani storceranno la bocca ma in commercio esiste una birra aromatizzata al gusto di pizza. Stiamo parlando della “Mamma Mia!”. A produrla gli statunitensi del Microbirrificio Sprecher Brewing Company con estratti di aglio, basilico e origano e con una spruzzata di pomodoro.

Gli amanti dei gusti decisi e speziati non possono non provare la “Ginger”. Si trova facilmente anche nei birrifici italiani, viene prodotta in Belgio ed è aromatizzata allo zenzero e al tè verde.

Alla barba e alle banconote

Arriva dagli Stati Uniti una birra sconsigliata ai palati più fini. Nel 1978 il famoso birrificio Rogue dell’Oregon decise di arricchire il suo catalogo con un prodotto davvero particolare: la “Beard Beer”. Ovvero la birra alla barba. L’ingrediente segreto di questa bevanda sono i lieviti rimasti attaccati alla barba del mastro birraio durante decine e decine di cotte di preparazione.

Chiudiamo la nostra rassegna con un prodotto scandinavo: la “Big Ass Money Stout”. A produrla sono i norvegesi di Lervig e i danesi di Evil Twin. La ricetta è decisamente particolare. Per creare questa Imperial stout i birrai utilizzano estratti di pizza congelata nella fase di bollitura e banconote sminuzzate in quella di dry hopping. Se siamo particolarmente curiosi possiamo anche acquistarla dai siti ufficiali dei due birrifici.

Approfondimento

In pochi sanno che con questo ingrediente speciale possiamo creare una birra sensazionale e che farà invidia ai mastri birrai