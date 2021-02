Il rimedio che ora andremo a spiegare potrà risultare molto utile veramente a tutti. Quante volte è capitato di mandare documenti a pagina singola o documenti a più pagine per email, ma non si sapeva come fare?

Il metodo per trasformare un semplice file in un PDF anche a più pagine è veramente facile. Infatti si possono convertire file da formati Word, JPG, Excel e Powerpoint. Spesso viene chiesto di mandare un singolo file, ma a volte invece di mandare più file in un singolo PDF. Allora vediamo ora come trasformare un semplice file in un PDF anche di più pagine.

Un singolo file

Partiamo dal primo step che è quello di un singolo file. Se si desidera convertire un file JPG in un PDF si può andare su sito online smallpdf.com. Qui sarà infatti possibile trasformare il file in un altro file gratuitamente. Un altro sito utile invece può essere Ilovepdf.com che invece converte in PDF dei file Word.

Più file in un singolo file PDF

Vediamo ora invece come unire più file in un singolo PDF. Metodo molto utile ad esempio quando chiedono di mandare in un singolo PDF il fronte e il retro della carta d’identità, ma si hanno due foto distinte. Come fare? Molto semplice. Si hanno a disposizione due siti online. Il primo è topdf.com dove è possibile convertire e unire fino 20 pagine singole in un singolo PDF. Il file poi scaricati saranno chiusi all’interno di una cartella zip.

Un altro sito è online2pdf.com. Anche qui è possibile caricare fino a 20 file per un massimo totale di 150 MB, mentre per singolo file il massimo è di 100 MB. Ed ecco dunque alcuni siti molto utili da sfruttare quando si devono creare dei file PDF. Sia pagine singole, ma soprattutto PDF di più pagine.

Approfondimento

Come fare la scansione di un foglio stampato in un file PDF con lo smartphone.