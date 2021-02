Le cicatrici da micro-intervento oppure quelle rimaste dopo un incidente su strada o in montagna, possono portarci a provare molto imbarazzo con gli altri. Ecco qualche suggerimento per nasconderle bene, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Nascondere le cicatrici sul viso

Come mascherare le cicatrici imbarazzanti. Le cicatrici sul viso sono quelle che danno maggiore preoccupazione. Si possono attenuare con laser, dermoabrazione e peeling chimico (non prima di due anni e se sono piatte). Oppure coprirle con sottili fogli di derma proprio o artificiale, lo fa il chirurgo plastico.

Mai rassegnarsi a una cicatrice. Oggi ci sono prodotti molto efficaci, ma non sono vendibili al grande pubblico, deve prescriverli il medico estetico o il dermatologo.

Le cicatrici piccole sulla parte alta del viso e sulla fronte, in attesa di interventi più efficaci, si possono nascondere con tatuaggi temporanei con pigmenti chiari. E correttori professionali a base di creme adesive.

Interpellare un’estetista significa vedersi proporre soluzioni temporanee, mai delle soluzioni di tipo chirurgico, spiegate in modo esauriente. Dunque, conviene sempre andare dal medico per un consulto sulle novità per mascherare le cicatrici. E non fermarsi a un semplice camuffamento.

I segni di interventi chirurgici, a meno che non siano al centro dello sterno, possono essere invisibili indossando bermuda da mare lunghi, costumi interi, abiti estivi di chiffon fantasia con maniche a tre quarti, se c’è necessità di coprirle. Anche qui si possono utilizzare prodotti professionali che contengono adesivi, dunque il risultato è abbastanza duraturo.

I correttori professionali per cicatrici si trovano in farmacia, più che in profumeria. Ricordarsi, comunque, di non esporre mai al sole delle cicatrici recenti, perché la pelle intorno ad essi tenderà a scurirsi.

Meglio applicare, sopra al correttore o fondotinta, anche una crema a fattore schermo solare molto forte. Anche durante lo sport potrebbe essere utile coprire le cicatrici delicate con creme schermanti allo zinco come la “Marco Viti” e la “Penaten”.