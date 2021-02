Piazza Affari continua a mostrare forza e trascina al rialzo diversi titoli che da anni erano rimasti in una situazione di limbo. Fra di essi, Banca Profilo supera una trend line di lungo periodo ed ora potrebbe volare. In un nostro precedente report sulla società, avevamo proprio messo l’accento su determinati livelli di prezzo. Il movimento odierno, ci fa ben sperare e se non assisteremo ad una retromarcia nelle prossime ore, ora il titolo potrebbe esplodere al rialzo per diverse settimane consecutive e raggiungere livelli davvero interessanti.

Il titolo (MIL:BPRO), in questo momento è in rialzo del 3,41% e si porta a 0,2275. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,2075 ed il massimo a 0,2300. Nel 2020 invece, il minimo a 0,1250 ed il massimo a 0,2650.

Le nostre previsioni per l’anno 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 0,2055/0,2256

area di massimo attesa 0,3411/0,3761

Le probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato sono al momento del 73%. Il livello che manterrà le quotazioni annuali al rialzo è 0,2075. Solo sotto questo livello, la nostra view annuale verrà rivista. Al momento, le nostre previsioni sono per un rialzo superiore al 50% nei prossimi 12 mesi.

Banca Profilo supera una trend line di lungo periodo ed ora potrebbe volare

Per quanto riguarda i fondamentali e lo studio dei bilanci, il rapporto PE (16,6x) è inferiore al mercato italiano (20,2x). Non leggiamo raccomandazioni degli altri analisti.

Strategia di investimento

Tutti i nostri oscillatori da oggi si sono girati al rialzo e indicano un’imminente esplosione di momentum alle porte. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss a 0,2074 e mantenere per almeno i prossimi 12 mesi.

Siamo molto fiduciosi sul futuro di questa società sia dal punto di vista dei grafici che dei bilanci. Infatti riteniamo che gli utili continueranno a crescere in modo esponenziale e questo potrebbe portare il nostro Ufficio Studi a rivedere al rialzo le stime ed il fair value. cha al momento è in linea con le quotazioni attuali.