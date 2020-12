Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte capita di dover mandare per email un documento PDF che però si ha in formato carta stampata. Il primo pensiero che una fa è quello di andare in una copisteria e fare la scansione. Ma non è assolutamente necessario, perché oggi la scansione di un foglio stampato in un file PDF è possibile farla direttamente con lo smartphone. Come? Lo vediamo subito assieme.

Come fare la scansione di un foglio stampato in un file PDF con lo smartphone

La prima cosa da dire è che non importa che telefono si ha. L’unica cosa importante è avere uno smartphone, questo è l’unico requisito fondamentale.

Partiamo da come si fa una scansione con l’iPhone

La scansione con iPhone è abbastanza immediata. Infatti sarà necessario andare sull’app Note, già presente sul telefono, e cliccare l’icona della fotocamera. Una volta cliccato si aprirà la fotocamera, che automaticamente inquadrerà il foglio, che si vuole scansionare, salvando il documento in un formato PDF. Ora il file sarà salvato sul proprio iPhone e si potrà tranquillamente mandare per email.

La scansione con sistema Android

Il sistema Android è utilizzato da altri smartphone, come ad esempio Samsung o Huawei. Se infatti si possiede questa tipologia di smartphone il procedimento è diverso. Quello che occorre fare è andare sulla fotocamera e cliccare su “altro” o “impostazioni” o, a volte, basta semplicemente scorre il dito da sinistra al centro dello schermo, dipende dal tipo di telefono che si ha. Ora si dovrebbe aprire una schermata con varie opzioni. Una di queste è proprio la funzione scansione o chiamata “documenti”.

Quando ci si clicca sopra la fotocamera automaticamente riconoscerà il foglio da scansionare e lo salverà sullo smartphone. Ora che è salvato sarà possibile mandare la email con il documento. In extremis se non riuscite in questi modi, in questo articolo abbiamo spiegato che esistono anche delle app esterne che fanno questa funzione. Ecco quindi come fare la scansione di un foglio stampato in un file PDF con lo smartphone.