C’è qualcosa che non va sul Bitcoin: allerta in arrivo? -40% alle porte?

Intorno alla scadenza del nostro primo setup annuale del 17 gennaio si è formato un interessante swing rialzista sul Bitcoin euro. In quel momento il prezzo segnava intorno ai 19.000 euro. Si è assistito a una successiva salita fino ai 22.116,40 per poi tornare a scendere. C’è qualcosa che non va sul Bitcoin: allerta in arrivo?

La criptovaluta da inizio anno ha segnato il minimo a 15.390,30 e il massimo a 22.116,40. Questo andamento potrebbe continuare? Iniziamo ad avere dei dubbi, che andremo a spiegare nei prossimi paragrafi.

Fra il 2021 e il 2022 si è assistito ad un forte ridimensionamento dei prezzi, e il rimbalzo da inizio anno era nelle logiche delle cose. Come sarebbe nelle logiche anche ritornare al ralzo duraturo dopo 2 anni di ribassi. Le logiche e le previsioni però devono tenere in dovuta considerazione i pattern che vanno a formare i prezzi.

Si è formato un pattern rialzista sulla criptovaluta?

Per il momento la risposta è negativa, e le ultime ore di contrattazione potrebbero essere i prodromi di una nuova fase ribassista.

Ci spieghiamo meglio.

La proiezione per il 2023 è la seguente:

80% di probabilità che si formerà un minimo e massimo inferiore al 2022;

possibile rimbalzo fino all’area di 22.315. Si ravvisa la probbailità del 75% che i prezzi si porteranno a contatto di quest’area nel corso del 2023;

probabilità del 70% che verrà toccata l’area di 12.242 euro.

C’è qualcosa che non va sul Bitcoin: allerta in arrivo? Ora probabili nuovi collassi dei prezzi

Questo cosa significa?

Il rimbalzo iniziato nel setup del17 gennaio non ha avuto la forza per modificare il trend primario ribassista, e quindi è ancora in auge l’ipotesi che i minimi annuali debbano essere segnati. Per il momento se qualcosa non cambierà da ora a fine febbraio, l’ipotesi dominante sarà che dai livelli attuali si possa scendere anche del 40% circa!

Le prossime scadenze di setup saranno il 21 febbraio e poi il 21 marzo e 18 aprile. 21 marzo e 18 aprile sono molto importanti.

La chiusura di seduta di oggi inferiore a 20.770 sarebbe un primo abbrivio verso quell’obiettivo. E guarda caso, la media a 400 settimanale passa proprio a 12.487. Nuovi rialzi e sconfessione di questa ipotesi solo sopra 22.117.

