Ti spiego come rendere il bucato finalmente più soffice e profumato e con soli pochi centesimi

In un momento nel quale gli italiani devono fare i conti con l’aumento di tanti beni, la nonna ci viene in aiuto con i suoi consigli. Ad esempio, in pochi sanno come rendere il nostro bucato soffice e profumato. E basta un ingrediente che costa pochi centesimi.

Essere persone sostenibili è importante in questo periodo dove gli allarmi degli ecologisti si fanno sempre più pressanti. Anche nelle piccole faccende domestiche, ognuno di noi può fare la sua parte, perché per fare un oceano ci vogliono le piccole gocce. E tu, come ognuno di noi, potresti essere quella goccia.

Con un occhio, non da poco, anche sui risparmi, visto che, lo sappiamo, la vita è sempre più cara. Hai voglia a darti da fare, magari adottando il trucco del 50-30-20 per avanzare euro. Purtroppo, non sempre ci si riesce e, sicuramente, tra Natale e Capodanno abbiamo speso un po’ di più del nostro budget, tra regali e cenoni.

A cosa serve l’ammorbidente e quando dovremmo usarlo durante il lavaggio

Una spesa non indifferente, per le famiglie, è quella dei detersivi. Utili, per carità, ma che hanno ovviamente un prezzo. Per questo, in tanti provano a trovare delle alternative fai da te, per risparmiare qualche euro in più. A volte, con piccoli risparmi si riesce a portare a casa il risultato, ovvero il budget mensile.

Quando laviamo, l’ammorbidente è uno degli acquisti che facciamo per rendere il nostro bucato più profumato e morbido. Non è un detergente, nel senso che non serve per togliere le macchie o lavare a fondo il bucato. È un additivo che, di solito, si mette a fine lavaggio, sia a mano sia in lavatrice. In questo modo, non viene completamente risciacquato. Così facendo, rimane più attaccato alle fibre e ai tessuti e così ci agevola anche col ferro da stiro. Tra l’altro, anche come carichiamo la lavatrice può fare la differenza per quando stireremo.

Tutti abbiamo in casa questo ingrediente versatile che costa pochi euro

Ti spiego come rendere il bucato finalmente più soffice. In genere, va messo nel cassetto della lavatrice dove c’è il simbolo di un fiore. Non fate come quelli, però, che durante il cambio dell’ora stanno svegli fino alle 3 di notte per spostare le lancette. Si mette prima di iniziare il lavaggio e poi ci pensa la lavatrice a gestirlo. E se volessimo una alternativa al classico prodotto industriale?

Ovviamente c’è e, magari, l’abbiamo anche in casa nostra. Difficile, infatti, che non si possieda questo alimento liquido che costa meno di 1 euro nei supermercati. Si tratta di qualcosa che in casa usiamo in tante situazioni, ovvero l’aceto bianco.

Ti spiego come rendere il bucato finalmente più soffice usando l’aceto bianco che abbiamo in casa

Ebbene sì, l’alimento magico per rendere il bucato più profumato e soffice è proprio il nostro aceto bianco. Basta aggiungerne 100 ml nell’ultima acqua del risciacquo. Così potrà eliminare i residui alcalini lasciati dai detersivi che possono irritare la pelle.

L’aceto serve anche per igienizzare e se ti chiedi se rimarrà odore sui capi, la risposta è no. Ricordati solo di metterlo nella vaschetta dell’ammorbidente e mai in quella del detersivo. E per rendere più profumato il bucato, basta unire, nella bottiglia di aceto, 50 gocce di olio essenziale alla rosa.