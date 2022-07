Se viviamo a Roma o a Napoli in realtà non abbiamo troppa difficoltà nel trovare una spiaggia vicino a casa nostra. Se viviamo a Napoli abbiamo proprio il mare di fronte, ma anche se siamo a Roma in realtà abbiamo spiagge bellissime a meno di un’ora di macchina. Tuttavia, se scegliamo di andarci la domenica rischiamo di trovare le spiagge e i borghi più vicini al centro della città troppo affollati. Nessuno vuole passare una domenica a cercare parcheggio per l’auto per ore o avere pochissimo spazio su una spiaggia ormai piena. Infatti, dobbiamo cercare utili alternative per poter stare bene e dimenticarsi della routine quotidiana. In particolare, tra Roma e Napoli c’è un borgo tra coste incredibili e spiagge lunghissime.

Una località dal nome particolare

Tra Sperlonga e Terracina c’è una località che si chiama Rio Claro e che unisce tutto ciò che cerchiamo. Infatti, si trova non proprio vicino al centro né di Sperlonga e né di Terracina ma a metà strada tra le due. Per arrivarci dobbiamo passare un ponte sul canale di Santa Anastasia che lega il Lago di Fondi con il mare. Questa è proprio una zona benedetta dal cielo grazie alla natura che la circonda. I raccolti sono molto abbondanti e il clima è mite, perfetto per condurre una vita sana e spensierata.

Tra Roma e Napoli c’è un borgo tra coste scoscese e mare azzurrissimo che sembra la Normandia

Oltre a tutti ciò, Rio Claro ha un’offerta molto interessante per le famiglie, specialmente per quelle che intendono risparmiare anche in vacanza. Ci sono infatti moltissimi lidi che offrono lettini, sdraio e ogni comodità ai turisti che scelgono questa località. Oltre a tutto, dalle spiagge di Rio Claro si notano le coste scoscese di Terracina che ricordano quelli della Normandia e dello sbarco del D-day.

Tra l’altro, se c’è qualche Lettore che ama non il mare ma preferisce i laghi, nella zona ce ne sono molti. Ad esempio, il lago San Puoto e il lago Lungo che si trovano proprio nei pressi di Sperlonga.

Insomma, sia che ci troviamo a Napoli sia che viviamo a Roma questo tratto di costa è ideale per trascorrere una domenica di assoluto riposo.

