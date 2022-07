Dopo che a inizio giugno si è concretizzato l’annunciato esaurimento del rialzo, il titolo è andato incontro a una serie di sedute al ribasso come non se ne vedevano da oltre un anno. Oltre che la durata del ribasso, però, anche la profondità è stata molto importante con un ribasso di oltre il 20%. Adesso, però, IREN potrebbe avere costruito una base per un rialzo duraturo.

Come si vede dal grafico, siamo già alla sesta seduta consecutiva che si appoggia sull’importantissimo supporto in area 1,968 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe essere propedeutica a un rialzo da concretizzarsi nel corso delle prossime sedute. Una chiara indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 2,042 euro. In questo caso il titolo IREN potrebbe dirigersi verso area 2,152 euro. La massima estensione dell’eventuale rialzo potrebbe andare a collocarsi in area 2,6 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, la massima estensione ribassista potrebbe andare a collocarsi in area 1,58 euro, in prossimità dei minimi del marzo 2020.

La valutazione del titolo IREN

I punti di forza del titolo IREN sono elencati qui di seguito:

la società gode di interessanti multipli degli utili. Infatti, quota a sconto di circa il 60% rispetto alla media del settore di riferimento;

il rapporto tra capitalizzazione e fatturato è circa 0,4, un livello molto basso che potrebbe dare al titolo notevoli spazi di apprezzamento;

anche l’EV/EVIBTDA è tra i più bassi del settore di riferimento conferendo al titolo IREN un notevole appeal per investimenti di lungo termine;

il rendimento del dividendo di IREN si è sempre mantenuto negli anni tra il 3% e il 4%. Inoltre, le attese sono per un miglioramento del rendimento per i prossimi anni che dovrebbe portarsi a circa il 6%;

le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si occupano del titolo;

nell’ultimo anno, gli analisti hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione;

secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Tra i punti debolezza, invece, ricordiamo che la società ha una situazione finanziaria con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

IREN potrebbe avere costruito una base per un rialzo duraturo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 12 luglio a quota 1,995 euro in rialzo dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

