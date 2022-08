Serata di luci e di stelle il 31 agosto nella splendida cornice di Minturno, borgo suggestivo in provincia di Latina. Dopo due anni di assenza, torna una delle manifestazioni canore e musicali di rilievo nazionale. Da piazza Portanova diversi big si esibiranno per scaldare la platea. Una kermesse all’insegna della qualità con Orietta Berti, Riccardo Fogli, la Little Tony Family, Davide De Marinis. E poi il gruppo delle Deva, The Super 4 e Michele Zarrillo.

Gli altri ospiti della serata

Tutto pronto la magica serata e nell’occasione verranno consegnati i premi AFI. Si tratta di un riconoscimento di prestigio a cura dell’Associazione Fonografici Italiani. Un premio che nasce nel 1952 con la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo. Per snocciolare qualche nome lo stesso premio è andato a Patty Pravo nel 2009, Adriano Celentano nel 2012 e Kekko Silvestre dei Modà. Giusto per citarne alcuni. Per la 16esima edizione di Minturno Musica Estate avremo il Premio AFI per Michele Zarrillo e Riccardo Fogli. Al primo, per i 40 anni dal successo della canzone «Una rosa blu» e all’ex bassista dei Pooh per i 40 anni dalla canzone intramontabile di «Storie di tutti i giorni». Due cantautori che celebrano così una carriera di spessore i cui testi ancora oggi appassionano numerosi fans.

Premio AFI per Michele Zarrillo e Riccardo Fogli torna Minturno Musica Estate

Non si esclude la presenza di ospiti a sorpresa. Intanto oltre i nomi già in elenco, saranno presenti la Bottega dell’Arte, Piero Mazzocchetti, Matteo Faustini. Ancora Paolo Vallesi, Lino Barbieri con la sua comicità e la poliedrica Emanuela Aureli con l’interpretazione magistrale dei suoi numerosi personaggi. La Direzione artistica è affidata al Manager Pasquale Mammaro. Con lui ci saranno Elena Ballerini, prossima concorrente della dodicesima edizione di «Tale e Quale Show e Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24. L’evento gode il patrocinio dell’Associazione Fonografici Italiani (A.F.I.), del Comune di Minturno. E ancora della XVII Comunità Montana Lazio, della Proloco di Minturno e da RTG Telegolfo.

Altri premi alle eccellenze artistiche italiane

Nella serata fitta di esibizioni di rilievo, il produttore discografico Marco Rettani riceverà il Premio speciale Minturno d’Autore 2022. E sempre l’AFI premierà la carriera di Donatella Rettore. A fare da polmone, l’orchestra che suonerà dal vivo con il Maestro Michele Pecora. Altri ospiti sono: Luca Guadagnini & Band, Marc e i The Fuzzy Dice, i Gemini.

