Fare la valigia è un momento di vero e proprio stress per tantissime persone. Pur essendo una pratica che solitamente precede le vacanze, molti di noi non riescono a viverlo come un processo rilassante.

La tensione è solitamente legata alla possibilità di dimenticarsi qualcosa. Chi ha dei bambini piccoli, ad esempio, dovrà ricordarsi di preparare tutto ciò che riguarda se stesso e i propri figli.

E poi c’è chi, pur dovendo preparare solo la propria valigia, viene preso dall’ansia o dalla voglia di portarsi dietro tutto l’armadio.

Dopo aver letto quest’articolo, però, non dovremo più farci prendere dalla preoccupazione. Fare la valigia diventerà facilissimo, grazie a una tecnica che arriva dal lontano Giappone.

Seguendo queste linee guida, riusciremo a portare con noi tutto ciò che vorremo, e anche molto di più.

Come fare la valigia con il metodo giapponese e portarci tanti vestiti

Il metodo che utilizzeremo si chiama “Konmari”, dal nome della sua ideatrice, Marie Kondo. Consiste nell’arrotolare ogni vestito su se stesso, prima di riporlo in valigia. In questo modo occuperà meno spazio e non si stropiccerà.

Le fasi in cui dividere la preparazione della valigia

A dispetto di quel che molti pensano, l’idea è preparare la valigia interamente in un’unica volta. Dilazionare in tempi diversi la preparazione della valigia potrebbe farci dimenticare qualcosa. O, peggio ancora, potremmo dover inserire in basso un indumento e quindi togliere tutti i vestiti già piegati, facendo una doppia fatica.

La seconda fase consiste nello stendere sul letto tutti i nostri indumenti e suppellettili, per avere un quadro chiaro generale. Dividiamo i vestiti per categorie e iniziamo a piegare i vestiti e poi ad arrotolarli su loro stessi.

Ora potremo iniziare a inserire i vestiti, ma cerchiamo di non esagerare con le quantità. Per le scarpe, ad esempio, basterà portare un paio di ciabatte e un paio di tacchi (se lo desideriamo). Infine, le scarpe comode che indosseremo per il viaggio.

Il consiglio in più per intimo e reparto dei cosmetici

A questo punto potremo iniziare a incastrare i nostri vestiti arrotolati.

Alla fine, sarà il momento della biancheria intima. Consigliamo di inserire questi capi arrotolati all’interno di una piccola trousse. E, nello stesso modo, organizzeremo anche il reparto “bellezza e cura del corpo”.

Creme e lozioni varie dovranno finire in un beauty case, comodo anche se dovremo affrontare i controlli al check in. È importante anche ricordarsi i medicinali più importanti da avere sempre in valigia, da collocare in un sacchetto a parte. Quindi,

ecco come fare la valigia con il metodo giapponese che sta aiutando già tantissime persone.

Come cellofanare la valigia

Per assicurarci di non subire furti, gli esperti consigliano di ricoprire con del cellophane già da casa la propria valigia. Farlo in aeroporto è possibile, ma ci costerà cifre non proprio economiche.

Dopo aver chiuso la valigia, dovremo attaccare un’estremità della pellicola alla sua superficie, con dello scotch da pacchi.

Ricopriamo con più strati di cellophane la valigia, poi fermeremo tutto con altro scotch. Infine, potremo incollare sulla superficie esterna un’etichetta coi nostri dati.

Lettura consigliata

Partire con meno di 10 euro e trovare voli al prezzo più economico è facilissimo grazie a questo trucchetto poco conosciuto