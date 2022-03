Durante la pandemia un valore è cresciuto a dismisura. Si tratta del numero di italiani che hanno scelto di adottare un cane o un gatto. Assieme a questa tendenza è anche cresciuto l’indotto dei prodotti per animali, che vanno dai cibi, dalle cure agli accessori.

A differenza del passato, ora gli animali a quattro zampe sono sempre più viziati e coccolati e gli si riservano cure davvero speciali. Molti padroni amano spendere molti soldi e la moda ha rintracciato questo bisogno.

Se in passato gli abiti per cani erano un’eccezione, ora è sempre più diffusa ed accettata. A questo proposito, tra i padroni di cani impazza questa moda sempre più accessibile anche spendendo poco, scopriamo di cosa si tratta.

La moda non è solo per umani

Oltre al mercato dell’alimentazione e dell’educazione per animali domestici sta crescendo quello dell’abbigliamento. In passato si trattava di un segmento di mercato di lusso, ma ora è sempre più accessibile e popolare. Se prima abbiamo visto case di lusso produrre abiti per cani e gatti, ora sempre più marchi creano prodotti economici.

Si è iniziato con cappottini e impermeabili, che oltre ad un valore estetico avevano una funzione protettiva per il fido animale. Ora, però, sono apparse in commercio anche camicie, cravatte e giacche eleganti, da indossare in occasioni importanti. Moltissimi marchi pensano a prodotti ricercati e comodi per rendere il nostro animale domestico elegantissimo, ma non solo.

Tra i padroni di cani impazza questa moda che si vedrà sempre di più

L’ultima moda che sta impazzando anche grazie al web è quella di vestirsi abbinati al cane. Ciò è possibile grazie ai sempre più diffusi servizi su misura, che ci permettono di creare abiti cuciti personalizzati, su misura del nostro amico animale.

Se andiamo a una festa o ad un’occasione mondana, possiamo ordinare un completo in tinta per noi e per fido, da sfoggiare con orgoglio.

Sempre più diffuse sono camicie con il colletto, giacche da sera, ma anche giubbotti in piumino d’oca, collane e magliette. Per tutti i giorni, invece, possiamo optare per delle soluzioni meno vistose ma comunque eleganti e raffinate.

Quello che resta da chiedersi è se il cane davvero apprezzi essere vestito in questo modo o se preferirebbe avere un altro trattamento. Ciò che è certo è che la moda sta spingendo in questa direzione e sempre più cani sono più eleganti di molti esseri umani.