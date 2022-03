Le giornate si allungano e il sole splende risvegliando la natura intorno a noi. Sta arrivando la primavera! Certo, potrebbe essere difficile godersela in tempi di così grande incertezza. Forse però parte della risposta può essere proprio nella natura. I suoi colori infatti spesso ci fanno sentire più sereni e tranquilli. Fortunatamente, le passerelle primavera/estate 2022 hanno anticipato questo bisogno portando alla ribalta un colore considerato “difficile”, ma che con i giusti accorgimenti può creare dei look iconici a ogni età.

Il colore più di moda della bella stagione 2022

I grandi stilisti hanno annunciato che in primavera torna di moda il colore forse più adatto a questo periodo. Questo vale non solo perché si intona perfettamente ai colori dell’ambiente, ma anche per il suo effetto rasserenante. Ebbene sì, stiamo parlando del verde. Da Valentino a Versace, questo colore fresco e vitale non è né pastello né petrolio, ma lo vediamo sfoggiare sulle passerelle nella sua tonalità più brillante. Valentino, ad esempio, propone una camicia verde prato accostata a dei semplici jeans, mentre Moschino porta un gessato maschile che gioca col verde pieno e il bianco.

Questo infatti è l’accostamento ideale per il giorno, mentre per la sera non possiamo sbagliare abbinando il verde al nero. Se però vogliamo osare, proviamo un total look che, con giacca, pantalone e accessori, esplora tutte le sfumature di verde, come proposto da Dior. Possiamo anche abbinarlo a dei suoi colori complementari, come il viola acceso, creando un effetto unico e originale.

Però, possiamo anche cominciare per gradi, integrando il verde prato nel nostro guardaroba con una borsa in pelle o delle scarpe laccate.

In primavera torna di moda questo colore che illumina il viso e ringiovanisce il corpo con vestiti e accessori

Insomma, già a marzo possiamo sfoggiare con orgoglio quei capi verde intenso che ignoravamo sin troppo spesso. Perché poi non coccolarsi con un cappotto nuovo stile anni Sessanta ma verde prato, come proposto da Dior? Questo però si adatta perfettamente anche ad un vestito con lunghezze che vanno da sopra il ginocchio alla caviglia, magari abbinato a uno stivale nero in pelle.

Se però non siamo convinte di poter sfoggiare questo colore esaltando forme e lineamenti, dobbiamo solo fare una scelta in termini di sfumature. Infatti, basterà scegliere quelle più tendenti al blu, se la nostra carnagione si illumina con i colori freddi. Se invece tendiamo sempre a gravitare verso i colori caldi, scegliamo i verdi con toni terra o gialli. Il risultato sarà un look giovane capace di catturare la luce.

Perché poi non combinare il nostro verde a un altro grande classico di questo periodo ora tornato di moda?