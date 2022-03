Molti di noi condividono lo spazio di casa con un fedele animale da compagnia. Che sia un gatto o un cane, spesso i nostri amici pelosi, oltre ad essere la nostra gioia, potrebbero rappresentare un vero e proprio tormento. Infatti, diverse volte potremmo ritrovarci a contrastare eventuali comportamenti sbagliati dei nostri fedeli amici. Ad esempio, nel caso dei gatti, ci sono diverse situazioni spiacevoli con cui potremmo ritrovarci a combattere giorno per giorno. Spesso la curiosità irrefrenabile del gatto verso gli arredi della nostra casa o gli oggetti di varia natura, potrebbe crearci diversi grattacapi quotidiani. Pertanto, ci ritroviamo a dover capire in fretta come evitare che il gatto giochi con l’arredamento di casa.

Perché il gatto gioca con gli oggetti?

Dunque, se conviviamo con un gatto, spesso potremmo assistere inermi alla sua curiosità e al suo gioco. Ad esempio, quando salta sulla tenda, graffia i divani, i mobili o quando inavvertitamente urta i soprammobili lasciandoli cadere rovinosamente sul pavimento. Se assistiamo quotidianamente a casi simili, dovremmo cercare una soluzione per non rischiare di ritrovarci in breve tempo la casa sottosopra.

Tuttavia, prima di scoraggiare i comportamenti sbagliati del gatto, dobbiamo cercare di capire le motivazioni che lo spingono ad agire in questo modo. Il gatto per natura è un animale curioso e predatore, dunque, ama spingere, leccare e graffiare qualunque cosa. Ama inoltre curiosare in lungo e in largo per la nostra casa, esplorare a 360° il suo ambiente con l’olfatto e toccarlo con le zampe. Ebbene, il nostro gatto necessita di continui stimoli quotidiani per contrastare la noia. Ecco perché spesso si lascia ammaliare dagli oggetti presenti sui mobili, dalle tende che penzolano dal soffitto o dal nostro soffice divano.

Come evitare che il gatto giochi e rovini gli oggetti, le tende, i mobili e i divani della nostra casa

Nella ricerca di una soluzione veloce per contrastare i comportamenti sbagliati del gatto, spesso inciampiamo in atteggiamenti errati. Infatti, di fronte al fatto compiuto, rimproveriamo il gatto o eccediamo nelle attenzioni.

Al contrario la soluzione, per provare a far desistere il nostro gatto da tali atteggiamenti, potrebbe essere quella di dedicargli del tempo attraverso il gioco. Pertanto, dovremmo cercare di trascorrere maggiore tempo di qualità, fatto di coccole e giochi per intrattenerlo il più possibile. Piuttosto che dedicargli vari momenti durante la giornata, potrebbe bastare una mezz’ora vissuta in maniera continuativa. Tuttavia, dovremmo anche assicurarci che esso viva le giuste esperienze in termini d’intrattenimento. Infatti, dovremmo avere a disposizione molti giocattoli e soprattutto variarli nel corso del tempo. In questo caso, per esempio, potremmo suddividere i giochi in 4 gruppi e variare i gruppi di settimana in settimana. In questo modo, offriremo al gatto stimoli e sensazioni sempre nuovi. Inoltre, non dovremmo dimenticare che qualunque modifica apportiamo al nostro ambiente potrebbe, nel tempo, suscitare la sua curiosità.

