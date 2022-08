Essere tra coloro i quali riescono ad ottenere un lavoro attraverso un concorso pubblico non è facile. Serve studiare, prepararsi al meglio per le prove e soprattutto tenere traccia di tutte le opportunità che si aprono.

Nel caso dei diplomati sono diversi i concorsi pubblici a loro riservati. Si può, ad esempio, tenere in considerazione questo emanato dal Comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari.

Tra i concorsi pubblici in Puglia c’è una nuova opportunità per i diplomati

Si tratta di un concorso pubblico per esami. Le assunzioni porteranno alla copertura di 4 posti di Agente di Polizia Locale. Le assunzioni avverranno in maniera distribuita nel tempo. 2 nel 2022, una nel 2023 e una nel 2024. Si tratta di contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La categoria indicata è la C.

Serve essere in possesso del diploma, avere la patente B ed A. Si richiede, inoltre, la disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, oltre ad una serie di requisiti fisici.

Due le prove per questo concorso. Una scritta ed una orale. In entrambi i casi si potrà ottenere al massimo 30/30 ed entrambe le prove sono considerate superate con 21/30. Per partecipare al colloquio sarà necessario aver superato la prova scritta.

Qualora il numero delle domande superasse quota 50, l’Amministrazione si riserva “facoltà” di una preselezione con un quiz a risposta multipla. L’oggetto dell’esame sarebbe il medesimo delle prove scritte e orali, cioè le materie riportate nel bando.

Quando scade il bando e come si presenta la domanda

La domanda va presentata entro il 18 agosto 2022. Il bando specifica quelle che sono le due modalità di presentazione. Una è attraverso la posta elettronica certificata, l’altra è attraverso la piattaforma online indicata. Per partecipare è, inoltre, necessario pagare una tassa di dieci euro. Tra i documenti da presentare anche il curriculum vitae.

Bando concorso Agente di Polizia Locale, come scaricarlo

Per conoscere nel dettaglio le procedure di partecipazione e le materie oggetto delle prove bisogna leggere il bando con attenzione. Per scaricare il bando è sufficiente accedere al sito del Comune di Gioia del Colle. Scorrendo la home page del sito dell’ente, si troverà in fondo il collegamento ad Amministrazione Trasparente. Cliccandoci, si accederà ad un’altra sezione dove bisognerà cercare la voce Bandi di concorso e cliccarci sopra. Qui non sarà difficile, tra le opzioni, trovare il collegamento con il bando per la copertura di 4 posti “Agente di Polizia Locale”.

Tra i concorsi pubblici in Puglia questo è sicuramente un’occasione per chi è in cerca di lavoro. Scade, invece, l’11 agosto un altro concorso pubblico che offre posti di lavoro al Sud. Si tratta di un bando per istruttori amministrativi presso il comune di Parolise, in provincia di Avellino.

