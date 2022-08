Il pane è l’alimento per eccellenza che non può mai mancare in tavola. Il pane è una pietanza antica tanto quanto l’uomo civilizzato e, infatti, ogni cultura ne presenta una propria versione. Dalla pita greca, fino al naan indiano passando per il pane azimo arabo, sono tantissime le versioni di pane nel Mondo. Senza considerare poi quelle ai cereali, con farine a diversa molitura e spessore, fino a quelli più moderni senza glutine. Insomma, di pane ce n’è per tutti e gusti e anche prepararlo in casa non è un’impresa così ardua. Tuttavia, in molti sono intimoriti dalla cottura in forno che con le alte temperature è proprio quello che vorremmo evitare.

Eppure con la furba e velocissima ricetta del pane in padella, sarà un gioco da ragazzi realizzarlo in casa senza l’utilizzo del forno.

Ingredienti e preparazione

Preparare il pane fatto in casa da cuocere in padella è davvero semplicissimo e cuocerlo richiederà davvero poco tempo.

Quello che serve per preparare questo pane in padella è:

400 g di farina;

2 cucchiai di zucchero;

8 g di lievito di birra secco;

220 ml di acqua;

sale.

In un ampio contenitore metteremo per prima cosa la farina, insieme al lievito e allo zucchero. Misceliamo le polveri con l’ausilio di una forchetta per poi aggiungere gradualmente l’acqua poco per volta. Aggiungiamo l’acqua all’impasto gradualmente dando modo alla farina di assorbire l’acqua necessaria. Quando in panetto comincerà a prendere forma aggiungeremo anche un pizzico di sale che, ricordiamo, non deve essere mai aggiunto assieme al lievito.

Continuiamo ad impastare e, quando la consistenza dell’impasto sarà sufficientemente stabile, trasferiamo su un piano continuando a lavorare. A questo punto formiamo una pagnotta che ungeremo con dell’olio metteremo a lievitare coperta in forno per un’ora e 30.

La furba e velocissima ricetta del pane in padella senza cottura in forno

Una volta terminata la prima lievitazione, impastiamo nuovamente il panetto per poi trasferirlo nella padella in cui lo cuoceremo dove lieviterà altri 30 minuti.

Finita questa seconda lievitazione, ungiamo ulteriormente la pagnotta che adageremo nella padella dove dovrà cuocere 15 minuti per lato a fiamma moderata.

Al termine della cottura avremo ottenuto un pane soffice all’interno ma con una irresistibile crosticina esterna. Prima del taglio attendiamo 30 minuti di riposo.

Una volta fatto il pane possiamo consumarlo subito o conservarlo a lungo seguendo alcuni trucchetti per averlo sempre fragrante.

Lettura consigliata

Pasta aglio olio e peperoncino stellata con questi segreti da chef che pochi applicano