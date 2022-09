Come sappiamo Napoli è una città che custodisce orgogliosamente le sue tradizioni. Visitare Napoli è un viaggio nella storia, dove le usanze di un tempo non vanno perdute, ma al contrario tramandate alle nuove generazioni. Questi modi di fare identificano e rendono unica questa città. Molte abitudini sembrano non avere un significato vero e proprio, tuttavia si sono consolidate nel tempo. Dietro questo modo di fare in realtà c’è sempre una storia.

Le tradizioni tipiche di Napoli

Tra le più recenti c’è indubbiamente il famoso caffè sospeso. Espressione di generosità, questo caffè in realtà viene pagato ma non consumato ed in seguito regalato al cliente successivo. Il caffè è uno dei simboli forti di Napoli e questa usanza è l’augurio di una buona giornata da parte della città.

Una tradizione molto antica che sta andando in disuso, è quella di mangiare il capitone a Natale. Rigorosamente fritto, rappresenta per i napoletani un modo per allontanare la sfortuna. Sempre nel periodo natalizio, la notte di capodanno, è uso mangiare dodici chicchi d’uva al rintocco della mezzanotte. Simbolo di ricchezza, questa usanza risale al periodo spagnolo. Naturalmente non finiscono qui, per ogni evento e circostanza, esistono tantissime usanze ancora.

Perché si portano zucchero e caffè per le condoglianze

Come abbiamo potuto constatare, molte tradizioni napoletane sono legate al cibo. Oltre a tantissime ricette della tradizione, esistono anche alimenti dal particolare significato. Genericamente tendiamo a ricordare quelle inerenti a eventi festosi, tuttavia esistono anche circostanze diverse. Per esempio, molti si chiedono perché si portano zucchero e caffè per le condoglianze. Sono diverse le interpretazioni e i significati attribuiti a questo rituale.

Primo fra tutti è il pensiero secondo cui durante le visite per condoglianze si consumano grosse quantità di zucchero e caffè. I parenti del defunto raccolti nel loro dolore in quei giorni non escono di casa. Di conseguenza questo è un modo per rifocillarli. Si può considerare anche un modo semplice per non presentarsi a mani vuote per dare le condoglianze. Inoltre, secondo molti il caffè zuccherato è un modo per addolcire la perdita. In questo senso c’è addirittura chi aggiunge a zucchero e caffè anche una confezione di biscotti. La tradizione resta, tuttavia con gli anni si è adeguata alle esigenze comuni. C’è chi opta per le cialde di caffè, in considerazione al fatto che la moka è in disuso. E infine si fa largo sempre più l’abitudine di portare la mozzarella.

Lettura consigliata

Questo primo piatto della tradizione napoletana piacerà a tutti gli invitati al cenone di capodanno