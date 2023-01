Riscaldare la pizza senza accendere il forno: hai 5 possibilità e una è incredibile

Vogliamo riscaldare la pizza, ma può capitare che il forno non funzioni. Come fare? Ebbene, 5 soluzioni ci sono ed una è anche molto insolita.

Quante volte ordiniamo una pizza o mettiamo in forno quella del supermercato? Succede che non la mangiamo tutta e un pezzo avanzi. Piuttosto che buttarla, la conserviamo per un secondo momento. Quando arriva l’ora di riscaldarla, ci viene la voglia di rimetterla nel forno. Tuttavia può darsi che il forno non funzioni in quel momento oppure che non si voglia utilizzarlo perché costa troppo. Ed è proprio così, il forno statico in certi momenti della giornata fa alzare il costo della bolletta elettrica. E allora come fare?

Esistono diversi modi per riscaldare una pizza senza usare un forno statico. Il metodo più semplice e veloce è usare il forno a microonde. Si mette la pizza su un piatto e si copre con un foglio di carta da forno, per evitare che diventi troppo asciutta. Infatti nel fornetto la pizza tende ad asciugarsi. In mancanza della carta si potrebbe anche aggiungere una ciotolina con dell’acqua, per mantenere una certa umidità. In questo modo la pizza non diventa secca, come una suola da scarpa.

Riscaldare la pizza senza accendere il forno si può

Un altro trucco è quello della stufa. Si può posizionare la pizza in una pentola o una padella calda e coprirla con un coperchio. Ciò aiuterà a mantenere l’umidità e a riscaldare la pizza in modo uniforme.

Un sistema anche efficace senza utilizzare il forno è quello di ricorrere ad una griglia. A questo scopo riscaldiamo la pizza su una griglia calda, come ad esempio quella di un barbecue. Questo sistema aiuterà anche a creare una croccantezza sulla crosta. Tuttavia le temperature sono alte in questo caso e bisogna fare attenzione che non si bruci. Si può mettere anche uno spargifiamma sul fornello a fiamma bassa e sopra la griglia.

Possiamo anche utilizzare una padella per riscaldare la pizza senza accendere il forno. Sceglieremo una padella antiaderente, mettendola sui fornelli a fuoco medio. Basta girare la pizza di tanto in tanto per evitare che si bruci. Sconsigliate invece le pentole basse in acciaio, perché la pizza rischierebbe di incollarsi al fondo, soprattutto se c’è mozzarella o formaggio.

Un sistema singolare per riscaldare la pizza

Un modo da “ultimo minuto” per riscaldare la pizza è di ricorrere al ferro da stiro. Un sistema che sembra abbia dell’incredibile, ma vediamo come fare. Prima di tutto preriscaldiamo il ferro da stiro, impostando una temperatura medio-alta per alcuni minuti. Intanto prepariamo la pizza, che metteremo dentro due pezzi di carta da forno, uno sopra e l’altro sotto di essa.

A questo punto passiamo il ferro da stiro sulla carta da forno che copre la pizza. Premiamo con delicatezza per alcuni secondi, ma anche con una certa decisione. Poi giriamo la pizza e ripetiamo l’operazione sull’altro lato. Possiamo ripetere l’operazione qualche altra volta, finché la pizza non si sarà riscaldata al grado desiderato.

Questo metodo è meno comune rispetto agli altri, ma può essere utile in situazioni di emergenza o quando non si dispone di altri strumenti a disposizione.