Tornare in forma dopo il parto in poche settimane? È possibile: ecco come hanno fatto Kate Middleton e Victoria Beckham

È in dubbio il fatto che i personaggi noti possano farsi affiancare da una schiera di personal trainer. Tuttavia, non sempre è necessario investire così tanti soldi per ritrovare la forma fisica. Oggi vogliamo svelarti i segreti delle star per dimagrire dopo la gravidanza e il parto.

Sono donne come tutte le altre, eppure quando una persona del mondo dello spettacolo partorisce sembra tornare immediatamente in perfetta forma. Per le celebrities avere una forma fisica impeccabile è davvero fondamentale e moltissime di loro hanno svelato le loro armi segrete. Tutte noi, donne comuni, molto spesso non abbiamo il tempo e le possibilità per dedicare ore ed ore alla palestra. Ecco perché spesso guardiamo le star del red carpet con un pizzico di invidia.

Se può consolarti, sappi che un buon DNA non è l’unica chiave che gioca a favore di molte donne. Per tornare in forma bisogna avere costanza e dedicare del tempo per sé stessi. Con questo articolo sveliamo i consigli di Kate Middleton e Victoria Beckham che dopo diverse gravidanze sono tornate più belle di prima. Vuoi saperne di più? Continua nella lettura!

Tornare in forma dopo il parto: ecco che cosa fare secondo la Principessa del Galles

Tre gravidanze ed è sempre tornata in forma impeccabile poche settimane dopo la nascita dei figli. La domanda che tutti noi ci poniamo è una: com’è possibile? La Principessa riesce a perdere peso facilmente seguendo una dieta controllata. La coach di Kate Middleton ha pensato ad una dieta mirata ma sana. A colazione è previsto lo smoothie con un bicchiere di latte di mandorla o scremato. Deve assumerlo rigorosamente senza zucchero e può sostituirlo con 150 grammi di yogurt greco. A ciò aggiunge mezza banana oppure una manciata di frutta secca.

Dopo la colazione, la Principessa si dedicava a mezz’ora di attività fisica. Lo spuntino a metà mattina erano le carote crude. A pranzo, Kate mangiava pollo o tacchino arrosto oppure una porzione di pesce al forno accompagnati da verdure miste. Da bere invece il tè verde con del succo di limone. Nel pomeriggio, come spuntino, era previsto un pezzetto di cioccolato fondente e una tazza di tè verde dopo un’ora di camminata.

Infine, la sera a cena, Kate Middleton mangiava mezza tazza di riso basmati accompagnato a curry di legumi, pollo o verdure. In caso di fame dopo la cena, le era concesso un quadratino di cioccolato fondente.

Victoria Beckham e la dieta five hands: ecco in cosa consiste

Tornare in forma dopo il parto velocemente? Victoria Beckham ci è riuscita grazie alla dieta five hands. La dieta consiste in 5 pasti al giorno in cui sono consentiti solo alimenti proteici. È indubbio che un regime alimentare simile faccia dimagrire rapidamente perché sono aboliti grassi e zuccheri.

Via libera dunque a salmone affumicato, sushi di tonno, uova strapazzate, pollo e gamberetti. Questi alimenti devono essere cotti alla piastra. Per completare il tutto, si possono mangiare verdure a foglia verde, noci e bacche di goji. Come spuntino è concesso un frutto a metà mattina e metà pomeriggio. Ovviamente, una dieta simile è molto efficace, ma non si può portare avanti per lunghi periodi. Dopo aver raggiunto l’obiettivo, gradualmente si devono reintrodurre i carboidrati e aumentare le porzioni. Ad ogni modo, mai fare di testa propria è fondamentale per stare bene. Rivolgetevi sempre ad uno specialista!