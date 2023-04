Dimagrire velocemente senza soffrire, anche dopo i 40 anni? È possibile! Scopri come farlo con i segreti della cantautrice Noemi

Meno 15 kg in un anno e mezzo. È questo il traguardo raggiunto dalla cantante Noemi. Tutti possono riuscirci! Vediamo come.

Perdere peso ma sentirsi liberi! Niente stress e corse malsane in vista della tanto temuta “prova bikini”. Oggi, le donne si piacciono di più e molto spesso il processo di dimagrimento non è legato a una diminuzione del numero sulla bilancia, piuttosto a un ritrovato amore per sé stesse. Motivo alla base del quale vi è anche il drastico cambiamento della cantautrice romana, Noemi.

All’anagrafe Veronica Scopelliti, Noemi ha 41 anni e oggi appare più raggiante che mai! Durante la pandemia ha fatto i conti con un corpo che lei stessa ha ammesso di non riconoscere. Con costanza e qualche piccolo sacrificio, la cantante ha affrontato la sua “metamorfosi”. Secondo Noemi, dimagrire velocemente senza soffrire è possibile. Il segreto non è la dieta e neanche l’esercizio fisico. Ciò che conta è un percorso di maggiore consapevolezza. Ovviamente, un piano alimentare sano e il giusto movimento fisico sono alla base del cambiamento. Tuttavia, serve un vero e proprio programma di “rinascita”. Dopo aver scoperto il segreto di bellezza di Alessia Marcuzzi e quello di Meghan Markle, vediamo qual è quello adottato dalla cantautrice.

Dimagrire velocemente senza soffrire con il metodo Meta

Dalla sua rinascita, Noemi ha suscitato grande interesse da parte dei media che le hanno chiesto cosa l’ha spinta e come sia riuscita a perdere 15 kg in poco più di un anno. In diverse interviste, Noemi ha dichiarato di essersi affidata al metodo Meta (ovvero Medical Educational Transform Action). In buona sostanza, ad un metodo olistico basato sul principio che sia il sovrappeso che l’obesità siano determinati da un insieme di fattori: dallo stress all’ansia, dalle cattive abitudini al poco rispetto del proprio corpo.

Secondo la dietista Monica Germani, ideatrice del metodo Meta, raggiunto un certo peso, Noemi non sta più dimagrendo, ma ogni giorno sta migliorando la sua forma e senza particolari rinunce. “Non è fissata neanche con il post dieta” – ha dichiarato.

Sottolineato che per ognuno c’è bisogno di un piano alimentare specifico e, quindi, di uno specialista che ci aiuti a realizzare i nostri obiettivi, ricordiamo alcune regole consigliate dalla nutrizionista di Noemi.

Innanzitutto, è importante partire dalle proprie abitudini alimentari e non abbandonarle quasi del tutto (sarebbe deleterio e molto stressante).

Non c’è la distinzione netta tra “cibi sì” e “cibi no”. Ciò che conta è la quantità e la frequenza con la quale si mangiano alcuni cibi piuttosto che altri.

Bisogna imparare a compensare e ad amare quando si sta a tavola. Dopo un pasto ipocalorico, bisognerebbe compensare con qualcosa che ci soddisfa emotivamente di più (evitando, ovviamente cibo spazzatura).

Infine, il movimento è fondamentale ma non significa dover necessariamente svolgere uno sport. Basta una passeggiata al giorno.

Esempio di una giornata di dieta

Il metodo Meta comprende, da un punto di vista nutrizionale, 5 pasti durante la giornata. Prima di trascrivere una “giornata tipo”, è opportuno ribadire che il piano alimentare dovrà necessariamente essere seguito da un esperto del settore. Ad ogni modo, per il metodo Meta, la colazione dovrebbe racchiudere il 15 % delle calorie giornaliere. Il pranzo il 40% e la cena il 35%.

Si consiglierebbe di mangiare il pane a colazione per limitarne il desiderio durante l’arco della giornata. Dunque, per colazione, si potrebbe affiancare allo yogurt o al latte, una fetta di pane e marmellata o con un velo di cioccolata.

Per il pranzo, servono carboidrati e verdure, tuttavia, è concesso anche un panino ogni tanto, se accompagnato da frutta secca.

Infine, la cena: questo è il momento dei secondi piatti come carne e pesce o legumi. Prima di andare a dormire un bicchiere di latte vegetale placherà la fame.