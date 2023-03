Tornano le mini bag con accessorio gioiello: piccole borse meraviglia che tornano a spopolare

Colorate, con i manici, a tracolla o portate legate in vita. Le mini bag tornano di tendenza anche se all’interno ci va molto poco, giusto lo smartphone. È impossibile resistere a questi modelli, vediamo su quali puntare!

Ci sono alcune borse intramontabili che sognano tutti di avere, soprattutto quelle di brand luxury più famosi. Un esempio sono sicuramente Fendi, Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton o Gucci che praticamente conoscono tutti. Le più iconiche sono di medie dimensioni, è vero, ma anche le grandi maison seguono le tendenze. E infatti ecco spuntare sulle passerelle della fashion week le carinissime mini bag. Riprendono forme iconiche degli anni ’90 e li adattano ai tempi che corrono.

Tornano le mini bag con accessorio gioiello tra charm, catene e pompon

Una delle altre tendenze del momento è quella delle applicazioni floreali. Fiori in tessuti o stilizzati, da applicare su abiti e cappotti per look stratosferici. È proprio su questa idea che la tendenza primaverile punta sugli accessori applicati alle borse.

Charm o veri e propri gioielli legati alle mini bag con catenelle impreziosite di pietre scintillanti. Bellissime quelle che ricordano dei marsupi, legate in vita da cinture intarsiate. Ma ce n’è per tutti, anche per chi non vuole abbandonare le borse con i manici. La più gettonata del momento? La Jacquemus ovviamente, tra i modelli più belli c’è sicuramente Le CiuCiu. Ma anche la Lady Dior che nella misura più piccola è davvero incredibilmente elegante. Il vantaggio è anche economico perché possiamo accaparrarci una borsa griffata a costi più contenuti.

Da abbinare ai look eleganti e casual

Ma come possiamo utilizzarle se in fondo non sono per niente capienti? Ecco, diventano a tutti gli effetti degli accessori di bellezza come collane, bracciali o cappelli. Servono ad arricchire un outfit, pensiamo a quelle carinissime a forma di cuore. O alla nuova borsa di Chiara Ferragni, un po’ più capiente e facile da indossare anche con i jeans. I colori da scegliere? Nero, bianco, rosa, verde e giallo, sono loro i colori su cui puntare questa primavera.

Se le mini bag troppo mini non fanno per noi allora scegliamo la multipochette. La più famosa è quella di Louis Vuitton ma anche quella di Prada è da considerare. Molto più capiente, quella in nylon re-edition è un’ottima soluzione a cui pensare. Se poi non vogliamo spendere tanti soldi per quelle griffate optiamo per le borse artigianali. Ci sono tanti artigiani del cuoio che creano pezzi quasi unici davvero bellissimi e duraturi a prezzi più accessibili.

Quindi, questa primavera tornano le mini bag con accessorio gioiello da sfoggiare con i nostri look. Che aspetti, vai ad accaparrarti una delle più belle mini bag in commercio! Come farsele sfuggire a quei prezzi più accessibili anche per chi non guadagna tanto.