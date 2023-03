Soldi, ecco dove nasconderli. Il trucco che li rende introvabili per ladri e borseggiatori

Dove nascondere i soldi in casa? - proiezionidiborsa.it

Che siano in casa o che usciamo per strada si ha sempre timore che i nostri soldi possano sparire. Meglio metterli al sicuro con un trucco impensabile.

Ognuno ha i suoi timori e quello legato ai soldi è uno dei più avvertiti. Si ha sempre paura che possano terminare, che siano insufficienti o che siano mal riposti. Soprattutto quando si esce di casa in luoghi affollati, si mantiene bene la borsa attaccata al corpo, perché possa essere di difficile accesso. In autobus poi bisogna avere tanto di occhi aperti per evitare cattive sorprese.

Il posto migliore per mettere i soldi

Eppure di borseggiatori se ne incontrano e cercano di destreggiarsi senza farsene accorgere. Il posto più sicuro in cui mettere i soldi per gli uomini è il taschino frontale della camicia, soprattutto se dotato di bottone o zip. A meno che non ci sia qualcuno che ci sta minacciando, è difficile che un borseggiatore possa raggiungere quel punto senza essere visto. Naturalmente copriremo la camicia con un gilet chiuso o un pullover.

Evitare i borseggiatori nei bus cittadini

Le borse migliori dove nascondere i soldi sono quelle dotate di una tasca interna chiudibile con la zip o a velcro. In autobus, una sola persona difficilmente potrà infilare la mano nella borsa e aprire la cerniera interna per accedere ai soldi. In genere questo è il lavoro di due o tre borseggiatori.

La prima distrae la vittima con una conversazione o con un atteggiamento che tranquillizza la persona. Potrebbe essere vestito in modo elegante, oppure sfoggiare in bella mostra un orologio di marca, finto. Qualcosa che allontani l’idea di essere qualcuno interessato ai soldi. Il secondo poi pensa a mettersi in una posizione laterale che blocca in qualche modo la possibilità alla vittima di muoversi. Il terzo opera indisturbato aprendo la borsa, coperto visivamente dai suoi complici.

Soldi, ecco dove nasconderli. Il trucco quando si esce

Quando usciamo possiamo mettere qualche banconota in un posto a cui pochi penserebbero. Nella borsa di una signora si andrebbe a cercare il borsellino, ma usiamo un trucchetto. Possiamo riciclare per l’occasione l’astuccio vuoto di un rossetto. Il nascondiglio perfetto per qualche banconota. Lo si porta sempre nella borsa, ma nessuno penserebbe ad esso.

Per gli uomini le banconote potrebbero finire in un finto pacchetto di sigarette. Un nascondiglio che potrebbe rivelarsi utile.

Dove nascondere i soldi in casa e dove no

I soldi, ecco dove nasconderli. Il trucco e i nascondigli in casa non mancano. A parte la classica cassaforte sistemata nel muro e nascosta da un quadro, qualche nascondiglio meno noto si può trovare.

Se in casa avessimo una libreria ben nutrita di volumi, allora un libro andrebbe bene. Si potrebbe inserire qualche banconota fra le pagine del volume.

Altri posti sono nel vano del muro che ospita una presa elettrica finta. Difficilmente si va a cercare nelle prese elettriche che hanno tutt’altro uso.

Un’alternativa potrebbe essere un barattolo pieno di pietre. Sistemiamo le banconote protette verso il fondo, in un sacchetto.

Un altro posto è il reparto pile di una radio o il fondo apribile dell’abatjour da comodino o della lampada da tavolo.

Evitiamo invece i luoghi soliti, come dentro il materasso o le federe dei cuscini. Dietro un quadro o nei cassetti della biancheria. Sono questi i luoghi più facili da scovare. Evitiamo anche di nasconderli nel forno, dove una sbadataggine potrebbe mandarli in fumo. Inoltre è difficile che i ladri in casa rubino l’argento annerito.