Conservare la carne sarà semplicissimo se segui questi trucchi

Lo sapevi che conservare bene la carne è importante per non farla andare a male? Dovresti utilizzare questi metodi..

Quando andiamo al supermercato il nostro obiettivo è quello di comprare più roba possibile, in modo da non dover ritornare dopo qualche giorno. Facendo però così bisogna tenere in considerazione che ci sono alcuni alimenti che dovranno essere conservati bene, affinché non si vadano a rovinare le proprietà organolettiche di quell’alimento. Oggi quindi vedremo come conservare la carne, a che temperatura e quali consigli bisogna seguire.

Quali sono le tecniche di conservazione?

Per conservare la carne acquistata abbiamo 3 tecniche di conservazione:

refrigerazione , consiste nel portare il prodotto ad una temperatura compresa tra i 0 e 4 gradi. Per un massimo di 3 giorni;

, consiste nel portare il prodotto ad una temperatura compresa tra i 0 e 4 gradi. Per un massimo di 3 giorni; congelamento , può arrivare anche a -20 gradi;

, può arrivare anche a -20 gradi; surgelamento, la temperatura in alcuni casi arriva anche a -50 gradi. In generale al di sotto dei 18 gradi si parla di surgelamento.

Conservare la carne sarà semplicissimo e come fare per non rovinarla

Dunque quelle che abbiamo appena descritto sono le modalità secondo le quali noi possiamo trattare un alimento. Oltre a questo però c’è anche tutta un’altra serie di cose alle quali bisogna prestare molta attenzione.

Congelamento e surgelamento

Quando compriamo tanta carne e non la consumiamo subito, la prima cosa che ci viene in mente è quella di metterla nel freezer. Questo è vero, in quanto a quelle temperature così basse la crescita microbica si blocca. Un errore che spesso molta gente fa, è quello di ricongelare la carne una volta che ha già subito il processo di scongelamento. Questo è davvero un erroraccio. Difatti quando il prodotto si scongela, la crescita microbica riprende il via e quindi non avremo più un prodotto del tutto di qualità. Da un punto di vista igienico la surgelazione è la tecnica di conservazione più consigliata ma è anche quella più difficile.

Altri consigli

Nel frigo la carne comprata può stare all’incirca 6 giorni, non più di 7. Ovviamente tutto questo dipenderà anche dal taglio di carne e dal metodo di imballaggio. Solitamente la troviamo al supermercato nelle confezioni di plastica. Da lì dovranno essere tolte, meglio se riposte in un contenitore di vetro oppure avvolte in un po’ di pellicola per cucina. In più, se la lasciamo nel frigo è consigliabile tirarla fuori circa mezzoretta prima di cuocerla. Controlliamo sempre l’odore e il colore. La carne cruda, che vogliamo mettere nel congelatore, è bene conservarla negli appositi sacchetti alimentari. Se invece la carne è già stata cotta ma è avanzata ovviamente non sarà da buttare.

Anche in questo caso c’è una soluzione: dopo averla cotta la lasciamo raffreddare per circa due orette in frigorifero. Dopodiché se la carne non è già stata congelata, la si può congelare per avere già un piatto pronto all’uso. Tutti questi sono dei piccoli consigli che in realtà sono molto utili, in quanto capita a tutti di avere carne in più e non sapere cosa farci. Davvero, conservare la carne sarà semplicissimo e senza nessuna fatica.