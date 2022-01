Capita di dedicare parecchio tempo alle preoccupazioni di tutti giorni, alla pianificazione del lavoro e delle cose da fare.

Un’abitudine comune ma che spesso alla sera ci lascia lì, frastornate, con la sensazione di aver bisogno di qualcosa senza sapere davvero cosa.

Per quanto riguarda noi donne tuttavia, poche cose non si risolvono con una bella seduta dal parrucchiere! Facciamoci caso.

A volte ci basta davvero una bella doccia ed una chioma pulita e profumata per sentirci meglio, figuriamoci un bel cambio look.

Ma su cosa puntare? Per quanto riguarda lo stile possiamo già affermare che questo taglio di capelli, compromesso perfetto tra lungo e corto, spopolerà nel 2022 ringiovanendo proprio tutte. Ma se ad interessarci fosse un bel cambio di colore che ci ricarichi di un po’ di quell’energia di cui abbiamo tanto bisogno?

Torna una vecchia tecnica di colorazione per capelli rivisitata che illumina e toglie 10 anni all’istante

Se vogliamo approfittare di quest’occasione non solo per riacquistare un po’ di brio ma anche per giocare un po’ con le lancette facciamo attenzione.

È dunque importante puntare non solo sul taglio ma sui giochi di colore.

Ma come scegliere il colore più adatto? In questo senso ci viene incontro una tendenza che in questi mesi la farà da padrona.

Direttamente dalla fine degli anni ‘90 torna una vecchia tecnica di colorazione per capelli rivisitata che illumina e toglie 10 anni all’istante. Si tratta delle cosiddette chunky ribbons o chunky highlights.

Sostanzialmente stiamo parlando del grande ritorno delle mèches o colpi di sole laterali importanti e vistosi, adattati ai nostri tempi.

Niente a che fare dunque con le strisce nette gialle o arancioni di quei tempi, si tratta piuttosto di una rivisitazione.

Luce è la parola d’ordine

Questo stile prevede infatti delle schiariture laterali piuttosto larghe ma disposte in modo irregolare partendo dall’ovale del viso, proprio come nei ruggenti anni ‘90.

Starà a noi, d’accordo con l’hairstylist, decidere di quanto vorremo schiarire rispetto al colore di base, se fare un contrasto netto o più delicato. Fatto sta che questa tecnica sta già spopolando da tempo tra le vip.

Da quelle più giovani come la modella Bella Hadid e quelle un po’ più mature, come Jennifer Lopez.

Ciò che rende particolare questa tecnica è la versatilità con cui si adatta perfettamente ad ogni tipo di capello, anche il riccio più selvaggio. Senza contare che darà una luce strabiliante anche all’incarnato più spento e stressato. Un bel modo, dunque, per riprendere in mano tutto il resto e darci una bella scossa!