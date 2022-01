Dopo un iniziale tentativo di rimbalzo nelle prime ore di contrattazione di stamani, il ribasso dei mercati azionari continua a prendere forza.

Alle ore 15:47 della giornata di contrattazione del 10 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.812

Eurostoxx Future

4.248

Ftse Mib Future

27.305

S&P 500 Index

4.620,24.

Questa sarà una settimana decisiva

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

Il percorso campione atteso è il seguente: massimo nelle prime 2 settimane dell’anno e poi ribasso fino al mese di giugno/luglio.

Cosa attendiamo per questa settimana?

Come già scritto nel weekend, si procederà day by day. I giorni a cui prestare attenzione saranno quelli di lunedì e martedì, e il segnale odierno è stato di conferma ribassista. Domani quindi sarà decisivo e ci darà indicazioni precise e molto attendibili sulla prossima direzione che prenderanno i mercati in ottica di almeno un mese, se non di più.

Il ribasso dei mercati azionari continua a prendere forza. Quali sono i livelli che riporteranno i prezzi al rialzo?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 16.003. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.844.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.316. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.263,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.665. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.190.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.708. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.819.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Flat per Dax, Eurostoxx, Ftse Mib. Short su S&P 500 dai primi prezzi del 10 gennaio

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di martedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.