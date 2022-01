Quando siamo a casa tutti noi cerchiamo di curare i nostri capelli nel migliore dei modi. Tra creme, maschere e trattamenti vari, cerchiamo di ottenere buoni risultati, proprio come quando andiamo dal parrucchiere.

Quando si tratta di effettuare una messa in piega, in molti di noi si cimentano con risultati buoni. Con un phon e una spazzola cerchiamo di creare una piega liscia o mossa, secondo i nostri gusti. Oggi spiegheremo, invece, perché in molti sbagliano e fanno un grave errore che potrebbe danneggiare i nostri capelli bruciandoli.

Le regole da seguire

Se siamo impossibilitate ad andare dal parrucchiere o semplicemente vogliamo risparmiare con tre strumenti possiamo fare una piega perfetta. Una spazzola rotonda, un pettine e un phon sono tutto il necessario per creare acconciature perfette per risaltare la nostra bellezza.

Quando vogliamo realizzare una piega a casa dobbiamo seguire alcune semplici regole per evitare danni.

Dovremo innanzitutto asciugare bene i capelli tenendo l’asciugacapelli a distanza. Il phon sparato direttamente sui capelli umidi infatti potrebbe danneggiarli e creare uno spiacevole effetto arruffato. Quando i capelli saranno asciutti possiamo prendere la spazzola rotonda e far scorrere i capelli accompagnando il phon. Con un po’ di pratica chiunque può imparare a fare il movimento necessario per l’effetto che desideriamo.

È questo l’errore che in molti fanno e che rovina irrimediabilmente i capelli

Quando vogliamo iniziare a fare la messa in piega possiamo dividere la testa in ciocche, in modo da rendere più semplice il lavoro. Una ciocca alla volta possiamo iniziare a creare l’effetto che desideriamo. È sempre meglio tenere il phon al minimo della potenza e ad una temperatura media. Non solo l’effetto sarà più dolce sui nostri capelli ma durerà anche più a lungo.

La cosa più importante da fare, anche in questo caso, è lasciare sempre il phon ad almeno cinque centimetri dai capelli. Se avvicineremo il phon troppo i nostri capelli potrebbero bruciarsi danneggiandosi permanentemente. In molti effettuano questo sbaglio, credendo che la piega risulti migliore ma in realtà si finirebbe per fare solo danni. A lungo andare i nostri capelli potrebbero apparire opachi, sfibrati e secchi e addirittura cadere.

Dunque, è questo l’errore che in molti fanno e che rovina irrimediabilmente i capelli. Se seguiremo i consigli elencati, però, otterremo una capigliatura disciplinata ed un effetto naturale, senza danneggiare la nostra chioma.

Se vogliamo concludere in bellezza, poi, possiamo aggiungere una spruzzata di lacca perché il risultato sia duraturo.

