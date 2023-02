In cerca di qualcosa da vedere su Netflix? Ecco 3 consigli diversi dai soliti

Quando la scelta è vasta il rischio è che si impieghi un po’ troppo tempo a capire cosa sarebbe meglio vedere. Affidarsi a qualche consiglio può essere utile per superare quello che, per certi versi, è un piacevole impaccio. Una situazione che potrebbe ripetersi nel momento in cui c’è da selezionare qualcosa da guardare su Netflix dove il catalogo è particolarmente ampio. Ecco allora 3 idee che potrebbero tornare molto utili.

Quando fa freddo aumenta il numero delle persone che si chiedono cosa vedere su Netflix. Questo perché cresce anche l’esigenza di trovare delle fonti di intrattenimento per serate trascorse in casa a ripararsi dalle temperature rigide. Dunque, accade che anche i meno esperti di queste piattaforme vadano a caccia di titoli che possano soddisfare il loro gusto.

In cerca di qualcosa da vedere su Netflix? Non solo film e serie tv

Sono, però, anche quel tipo di utenza che tende a non considerare l’ipotesi di fruire di contenuti diversi dai soliti. Nel senso che non siano né film, né serie tv.

Netflix, nel suo ampio catalogo propone una vasta scelta di documentari. Chi volesse vederne qualcuno potrebbe, ad esempio, considerare l’ipotesi di seguire questi 3 suggerimenti.

Arte, sport e natura: ecco i 3 suggerimenti

Chi è appassionato di arte, ma non solo, potrebbe farsi conquistare da un documentario che parla della vita di Vincent Van Gogh. Dura 53 minuti ed è in lingua francese, ma per chi non lo parlasse si possono impostare i sottotitoli in italiano. Sarà una vera e propria immersione nell’esperienza artistica e di vita di uno degli artisti più celebrati nella storia dell’umanità. Per vederlo basterà cercare “The greatest painters of the World – Vincent Van Googh”.

Se si parla di genio e di talento non si può considerare per questi elementi per una leggenda dello sport. Il suo nome è Edson Arantes do Nascimento, ma si è preso un posto nella storia del calcio semplicemente come Pelé. Quattro lettere che rendono quest’uomo un’icona che va oltre l’ambito sportivo, in cui è diventato qualcosa di così grande da essere difficile da spiegare.

Amanti del calcio e non solo avranno grande interesse a vedere “Pelé: il re del calcio”. Il documentario prova a raccontare il percorso di una figura leggendaria. Per il Brasile e probabilmente per il resto del mondo. Dura un’ora e 48.

Chi, invece, avesse un debole per la natura e per i paesaggi potrebbe puntare su una miniserie. Il suo nome è “I Parchi Nazionali del Mondo”. Sarà difficile non farsi conquistare da scenari naturali davvero spettacolari. Tra i particolari da sottolineare c’è il fatto che la voce narrante è quella dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obanma.

La scelta resta ampia

Quelle indicate sono tre idee che potrebbero aiutare chi è in cerca di qualcosa da vedere su Netflix. Le alternative non mancano. Sia che si stia cercando dei film, ma anche delle serie tv.